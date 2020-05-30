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Ekonomi Poliester elyaf ithalatında soruşturma
İŞ DÜNYASI

Poliester elyaf ithalatında soruşturma

Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (poliester elyaf) ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile poliester elyaf ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlendi.

Başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ithalatın son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticilerin karlılık, kapasite kullanım oranı, stoklar gibi bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

  • İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunca, korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma, 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

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