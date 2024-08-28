Promosyon çözümleri vitrine çıkıyor

Promosyon sektörü, 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul fuarına hazırlanıyor. 300 milyar liranın üzerinde pazar hacmine sahip sektör fuarda; tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar, matbaa ürünleri, geri dönüşümlü ürünler gibi kurumsal tanıtım materyalleri ile promosyon baskı sistemlerine dair yenilikleri sergileyecek.

KOBİ’LER İÇİN TANITIM İMKANI SUNUYOR

Fuar, özellikle KOBİ’lere yönelik kurumsal reklam ve tanıtım çözümlerini bir arada sunacak. Bilinirliklerini arttırmak, tanınmak ve aynı zamanda hatırlanmak isteyen KOBİ’ler, PROMOGIFT İstanbul’da hem faaliyet alanlarına yönelik farklı tasarımlara sahip ürün seçeneklerini yerinde görebilecek hem de ihtiyaçlarına en uygun promosyon malzemelerini doğrudan üreticisi olan firmalardan uygun maliyetlerle tedarik edebilecekler. Özellikle KOBİ’ler için avantajlı promosyon çözümlerinin bir arada yer alacağı fuarı, aralarında kurumsal firmalar, promosyon ürünleri distribütörleri, tekstil üreticileri, dijital baskı merkezleri, reklam ajansları, reklam veren firma temsilcileri, perakende malzeme satıcıları ile belediyeler, hastaneler, oteller, eğitim kurumları ve ulaşım firmalarının da olduğu 6 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

110’UN ÜZERİNDE FİRMA ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Yurt içi ve yurt dışından 110’un üzerinde firma, en yeni promosyon ürünlerini PROMOGIFT İstanbul vitrinine çıkarmaya hazırlanıyor. Informa Markets tarafından PROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği) destekleriyle düzenlenen fuarda katılımcı olan firmalar, bir taraftan yurt içi ve yurt dışında alternatif satış kanalları oluştururken, diğer yandan yeni ticaret anlaşmaları yaparak, milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip dünya promosyon pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor.

SIGN İSTANBUL İLE EŞ ZAMANLI OLACAK

PROMOGIFT İstanbul’u ziyaret eden KOBİ’ler, endüstriyel reklam ve dijital baskıdaki yenilikleri de yerinde takip edebilecek PROMOGIFT İstanbul, bu yıl da Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Tüyap Beylikdüzü’ndeki PROMOGIFT İstanbul buluşmasını ziyaret eden başta KOBİ’ler olmak üzere firma temsilcileri, ihtiyaçlarına yönelik en uygun promosyon çözümlerinin yanı sıra reklam ve baskı teknolojilerine dair yenilikleri de SIGN İstanbul’da takip edebilecek.







