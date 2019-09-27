Promosyon Show rekora koşuyor

Promosyon Show İstanbul’da şimdiye kadar Türkiye’de ilk defa gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması düzenlendi. Yarışma için dünyanın bir numaralı tasarım evi olarak gösterilen Pininfarina’nın Satış ve Pazarlama Müdürü Silvia Peduto hazır bulundu. Dünyaca ünlü lüks otomobil üreticisi Ferrari ve İstanbul’a yapılan yeni havalimanının kulesinin de tasarımını Pininfarina üstlenmişti…

Fuarın ikinci günü akşamı gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması Gala Yemeği ve Ödül Töreni’nde konuşan Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer, bu yıl fuarın üçüncüsünü düzenlediklerini belirterek, “Bugün burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz fuarımıza hoş geldiniz.” Dedi.

Fuar geçen yıla göre yüzde 100 büyüdü

Fuarlara ilginin azaldığı bir dönemden geçerken, promosyon fuarının önceki yıllara göre daha yoğun bir katılımla gerçekleştiğini ifade eden İçer, “Sektörel fuarlara ilginin ciddi bir şekilde azaldığı bir dönemde oldukça yoğun bir katılımla bu salonlarda iki gündür fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllara göre daha yoğun bir katılımla yüzde 100 artış gösteren bir katılımla fuarımızı gerçekleştirmiş olmanın da ayriyeten mutluluğunu paylaşmak istiyorum.” Dedi.

Promosyon ürünleri, reklam ve tanıtım mecraları arasında ağırlığını artırıyor

Murat İçer, şunları söyledi: “Promosyon sektörü tanıtım ve reklam mecraları arasında gün geçtikçe ağırlığını artıran özelliğiyle yükselmeye devam ediyor. Promosyon ürünleri hedef kitlesine rahat bir şekilde ulaşabilen ve tüketicinin özel hayatına kadar ciddi bir oranda kendisine yer bulabilen geniş bir alana sahip. Bundan yaklaşık 80 yıllardan bu yana başladığını düşünürsek, sektörümüzün ağırlık kazandığı dönemi önceleri bir eşantiyon algısı ya da bir hediye kültürü olarak bakılan ürünlerimize, artık tanıtım ve reklam mecraları arasında bir mecra olarak görüyoruz. Artık biz promosyon ve tanıtım ürünlerinde eşantiyon algısını sektörü olarak kullanmak istemiyoruz. Biz tüketicinin özel hayatında kendisine en sıcak şekilde yer bulan ürünlerden bahsetmek istiyoruz.”

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Alternatif bir reklam mecrası olarak her geçen gün büyüyor

Promosyon sektöründeki ürünlere de değinen Sky Fuarcılık Genel Müdürü Murat İçer, şöyle devam etti: “Günlük hayatımızda kullandığımız not defterleri, kalem ve ajandalar, taşıdığımız çanta, sürekli yanımızda bulundurduğumuz anahtarlıklar, zamanı öğrenmek için başvurduğumuz duvar saatleri, kol saatleri, hayatımızı kolaylaştıran mobil şarz cihazları ve benzerleri, birçok ürün hayatımızın her alanında bizlerle birlikte. Promosyon ürünleri bu anlamda verilecek marka mesajını ve tanıtım imgesini tüketicinin hayatın içerisine oldukça sıcak bir şekilde taşıyabilen rakipsiz bir reklam mecrası olmaya devam ediyor. Özellikle daralan ekonomi şartlarında tanıtım ve promosyon ürünleri, dergi, gazete ve tv gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından önemli bir pay alabiliyor. Promosyon ve tanıtım ürünlerinin etkisi dünyada ve ülkemizde alternatif bir reklam mecrası olarak her geçen gün yıl büyümesini sürdürüyor. Sektör promosyona sahip çıktı. Sektörde türünün tek örneği olan bu fuar seneye buraya sığmayabilir.”

Sektör, ithalattan ihracata döndü

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz ise, “Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılara ve iç pazarda yaşanan daralmaya rağmen promosyon sektörü büyümeye devam ediyor. Sektörel fuarlara ilginin ciddi bir şekilde azaldığı bir dönemde oldukça yoğun bir katılımla fuarımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Son döviz kuru artışları ve ithalata gelen vergilerle, sektörümüzün ithalatçı yapısı üretime dönmeye başladı. Sektörümüzün üretimi artmaya devam ediyor. Biz sektörümüzün çok ciddi ihracat potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Birçok sektörde Çin ile rekabet edecek gücümüz var. Gerek ihracatçı birliklerimizin, gerekse Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın sektörümüze daha ciddi destek vermesini istiyoruz” Diye konuştu.

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ASKON olarak yapılacak tüm projelerde yanınızdayız

ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da, “Yaptığınız organizasyonun sektöre ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. PROMASİAD her ne kadar 2019 yılında kurulmuş bir derneğimiz olsa da gerek yönetimine, gerek başkana, gerekse de ekibine baktığımızda güzel şeyler yaptığını görmekteyiz. Bizler de ASKON’la inşallah hep birlikte yapılacak projelerde hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” Dedi.

10 büyük ekonomi, 500 milyar dolar ihracat

İTO Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Develioğlu ise, “Bugün burada üçüncüsünü yaptığınız Promosyon Show İstanbul’un ilkine de katılmayı Allah nasip etmişti. Bu fuarda, ilkinde yaşadığım heyecanın fazlasını yaşadım. Fuarı gerçekten önemli bir yere getirmişsiniz. Bugün heyecanlandığım başka bir konu daha var. Tasarım yarışması diye bir şeyden bahsedildi. Çok güzel bir çalışma… Çünkü eğer Türkiye bir yere gitmek istiyorsa, koyduğu 10 büyük ekonomi, 500 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak istiyorsa Ar-Ge ve inovasyonsuz hiçbir şey yapamayız. Bunun gibi yarışmaların desteklenmesi gerekiyor. Bunu rica ediyorum geleneksel hale getirin. Sizlere sesleniyorum; lütfen öğrencilerimizi, talebelerimizi işletmelerinizden eksik etmeyin”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de yaptığı konuşmada, “Kimya ihracatçılar birliği olarak geçen sene 17.4 milyar olar ihracat yaptık. Bu sene hedefimiz 20 milyar dolar. Bunun içinde sizler de varsınız. 3 sene öncesine kadar Çin’den çok ciddi miktarda ithalat yapılıyordu. Ucuz mallar geliyordu. 3 sene önce konulan kotalarla, yüzde 70’e varan vergilerle bunun önü kesildi. Çin rekabetçi avantajını yitirmeye başladı. Bizlere ciddi bir Pazar oluşmaya başladı. İhracata yönelmemiz gerekiyor. Önce yakın coğrafyalarda, dana sonra daha uzak coğrafyalara ihracat yapmanın ülkemize ne kadar fayda sağlayacağını biliyoruz. Bu konuda ihracatçılar birliği olarak üzerimize düşen her türlü, bilgi verici olarak yanınızda olacağımızı bilin. Geçen hafta TİM ile beraber KOSGEB’in hazırladığı bir protokol var. İlk defa ihracat yapacak bir firmamız, yapacağı ihracatın taahhüdüyle 300 bin TL’lik destek alacak. Sadece 70 bin TL’sini ödeyerek finansman kullanabilecek. Ben size ihracatı öneriyorum. İhracata önem vermenizi diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolarlık bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. İhracatlı günler diliyorum.”

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Dünya tasarım devi Pininfarina da PROMODESIGN için geldi

Dünyanın en önemli tasarım evi olarak gösterilen İtalyan Pininfarina’nın temsilcileri de Promosyon Show İstanbul’a geldiler. Fuarda gerçekleşen PROMODESIGN Tasarım Yarışması Ödül Töreni’ne katıldılar. Ferrari’nin tasarımlarını yapmasıyla bilinen Pininfarina, yakın zamanda yapılan yeni İstanbul Havalimanı’nın kule tasarımına da imza atarak ödül almasını sağlamıştı. 60’ın üzerinde tasarımın katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Pininfarina Satış ve Pazarlama Müdürü Silvia Peduto yarışmanın mansiyon ödülünü verdiler…

Sky Fuarcılık Pazarlama ve İletişim Direktörü Kaan Kuştutan ise, “PROMODESIGN Tasarım Yarışması’na Türkiye’nin dört bir yanından katılım gösteren genç isimlerin, yarışmamızı bu kadar ciddiye alarak ilgi göstermesi ve üstelik 30 gün içerisinde duyuruyorsunuz ve sonuçlanıyor. Bu bizi çok mutlu etti” diye konuştu.