Qashqai yeniden liderliğe oturdu

Pandemi sürecinde İngiltere fabrikasının üretimi durdurmasıyla pazardaki talebe yetişemeyen Nissan normalleşmeyle birlikte SUV sınıfında geçtiğimiz ay yeniden birinciliğe oturdu. Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri yaşanan tedarik sürecini ve piyasaların ne zaman normale döneceğine dair açıklamalarda bulundu.

İNGİLTERE FABRİKASI UZUN SÜRE DURDU

Araç tedariklerini İngiltere’den yaptıklarını hatırlatan Emre Doğueri, “Pandemi döneminde dünyada en çok İngiltere etkilendi. Bu yüzden bizim tedarik süreçlerimiz baya bir uzadı. Mart-Haziran 2020’de kayıp oldukça yüksek oldu. Fabrikalarda uzun bir süre kapalı kalınca açıkçası hiç araç getiremedik. Nissan Türkiye içinde büyük bir kayıp gerçekleşti. Pandeminin ilk şokunu atlatınca üretimde de artışlar görülmeye başlandı. Kapasiteler İngiltere’de yüzde 100’e yaklaşınca, bizde araçlarımızı almaya başladık. Temmuz’dan itibaren istediğimiz adetleri almaya başladık” diye konuştu.

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QASHQAİ SATIŞIN YÜZDE 70’İ OLDU

Temmuz’da 772 adet satış yaptıklarını söyleyen Nissan Genel Müdürü sonraki ayları ise şöyle özetledi: “Bayram ve sonrasında 2 bin 600 ve üzeri araç satışı gerçekleştirdik. Geçen ayda 2 bin 624 adetle lider olduk. Satışların neredeyse yüzde 70’i Qashqai. Böylece pazardan yüzde 18 pay aldık. Maksimum efor sarf ettik. Temmuz’da pazar payımız yüzde 0,9 idi, Ağustos’ta yüzde 3,5, Eylül’de ise yüzde 3,1. Bu satışların birçoğu ön sipariş aldığımız araçlardı. Bir kısmı da taze satışlar idi. Hala ön sipariş almaya devam ediyoruz. Tedarik sistemi tam olarak ayağa kalktı fakat hala istenilen seviyeleri görmüş değil.”

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MİCRA KÖTÜ ZAMANA DENK GELDİ

Micra modelinin geçtiğimiz yılın son aylarında Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, “Micra kötü bir döneme denk geldi. Bu model çok talep gören bir model. Aama yeterince tedarik edemeyince hak ettiği yeri bulamadı. Micra tedariğine de tam ulaştığımızda pazar payımızda hızlı artışlar görülmeye başlayacak. Artan fiyatlar ve ÖTV değişikliği planlarımızı çok etkilemedi. Biz istediğimiz rakamlara ulaştık” açıklamasında bulundu.

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B-SUV SINIFI YÜKSELİYOR

Emre Doğueri

ÖTV’li fiyatların kendilerine yüzde 12,4 yansıdığını ve sonrasında segmentler arası kaymaların gerçekleşeceğini söyleyen Doğueri, “Örnek vermek gerekirse B-SUV sınıfı C-SUV’dan pay almaya başladı. Bizim de Juke modelimiz önümüzdeki yıl ilk çeyrekte yenilenmiş haliyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Yeni Qashqai 2021 sonunda gelecek. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar rağbet artıyor. Nissan Leaf’i önümüzdeki yıl getireceğiz. Artık ürün gamları yüzde 100 benzine doğru dönüyor. Dizel hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Eylül ayı bir geçiş dönemiydi o yüzden rakamların gün geçtikçe oturmasını bekliyoruz. Gelecek sene için de 800-850 bin adet bantlarını konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.