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Ekonomi Rafta yöresel ürün artacak
İŞ DÜNYASI

Rafta yöresel ürün artacak ​

Rafta yöresel ürün artacak

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler için marketlerde artırılan raf payının ardından bu ürünlerin tespit, tescil ve üretiminde atağa geçildi. Coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyeli tespit edildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Üreticiler, küçük ölçekli tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılıyor.
Üreticiler, küçük ölçekli tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler için marketlerde artırılan raf payının ardından bu ürünlerin tespit, tescil ve üretiminde atağa geçildi. Coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyeli tespit edildi. Raflarda daha fazla yer bulacak yöresel ürünler menşe bölgelerin kalkınmasını da tetikleyecek. Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenleme çerçevesinde marketlerde coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1’lik raf alanı 5 katına kadar artacak.

YEREL ÜRÜNE FARKINDALIK

  • Tarım Bakanlığı da coğrafi işaretlerde farkındalığın artırılması projesi ile coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmaya başladı. Üreticiler, küçük ölçekli tarımsal amaçlı üretici örgütlerine yönelik farkındalık çalışmaları yapılıyor.
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