Rafta yöresel ürün artacak ​

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler için marketlerde artırılan raf payının ardından bu ürünlerin tespit, tescil ve üretiminde atağa geçildi. Coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyeli tespit edildi. Raflarda daha fazla yer bulacak yöresel ürünler menşe bölgelerin kalkınmasını da tetikleyecek. Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenleme çerçevesinde marketlerde coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1’lik raf alanı 5 katına kadar artacak.

YEREL ÜRÜNE FARKINDALIK