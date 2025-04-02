Ramazan Bayramı'nda raylı sistemleri kaç kişi kullandı?

"İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı 284, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 310, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı. Ankara'da da YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 291 bin 312 yolcuya hizmet verdik."