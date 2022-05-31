Rams İnşaat'ın Almatı'da 13 şantiyesi devam ediyor: 10 milyarlık yatırımla geri döndü

1990’lı yılların başında Gaziantep’ten Kazakistan’a ticaret için giden iş adamı Ramazan Bülbül, Türkiye’deki yatırımlarını büyütüyor. Son 10 yalda Kazakistan’ın başkenti Almatı’da 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projeyi tamamlayan Rams İnşaat, Türkiye’ye 10 milyar liralık yatırım yapıyor.

Ailenin ikinci kuşak yöneticisi Devran Bülbül’ün başında bulunduğu Türkiye’deki yatırımların merkezi İstanbul olacak. İstanbul Ümraniye’de devraldığı 576 dairelik kentsel dönüşüm projesini kısa sürede tamamlayan Rams İnşaat; ikisi Avrupa yakasında biri de Anadolu yakasında olmak üzere üç yeni proje geliştiriyor. Bodrum’da villa ve otel projeleri devam eden Rams Grubu’nun önceliği İstanbul’daki konut projelerini tamamlamak olacak.

ÜMRANİYE’DE ÜÇ GÜNDE 100 DAİRE SATTIK

Grubun Türkiye’deki yatırımları hakkında bilgi veren Rams Global Türkiye CEO’su Devran Bülbül, Türkiye’ye duydukları güvenle yatırım yaptıklarını söyledi. Bülbül, “Devraldığımız kentsel dönüşüm projesi Quattro’nun satışını tamamladık. Önemli bir başarıya imza atarak lansmanın ardından 3 günde 100 daire satışı yaptık. 75 bin metrekareden oluşan projede, 576 adet daire bulunuyor” dedi.

BAHÇELİEVLER’DE SATIŞLAR BU YIL

İstanbul’un Avrupa yakasında 2 proje ve Bodrum’da ise Mon Bleu projeleri için toplam 10 milyar TL yatırım yapacaklarını belirten Devran Bülbül, 13 hektardan oluşan Bahçelievler Projesi’nde hafriyata başladıklarını kaydetti. Bülbül, “Bahçelievler projesinde bu yıl satışa çıkacağız. Topkapı’daki Uzel Traktör Fabrikası’nın arsasında ise imzaları attık. Hasılat paylaşımı esasına göre anlaştık. Burada yapacağımız karma projeyi de hızlıca planlıyoruz” dedi.

EV FİYATLARINDA FIRSAT ŞİŞKİNLİĞİ VAR

Kozyatağı’ndaki arsayı da satın almak üzere kaporayı verdiklerini ve görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Devran Bülbül, “Kozyatağı projemiz seneye çıkar. Bodrumda 17 villa yaptık. Burayı satmayacağız, kiraya vereceğiz” bilgisini paylaştı. Bülbül, arsa maliyetlerinin konutta fiyatları artırdığını ancak fiyatlarda fırsattan kaynaklanan bir şişkinlik olduğunu kaydetti.

REKLAM

YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Konut, iş yeri, okul, hastahane, müze ve sosyal tesis inşaatını yapan Rams Grubu’nun Türkiye’deki yatırımlarından biri de hazır ofis. Devran Bülbül, “Han Spaces Ataşehir’i, pandemi sonrası dönemde ofise bağımlı çalışma alışkanlığının değişmesini göz önüne alarak yaptık. İstanbul ve Bodrum’un yanısıra Antalya Serik’te de bir yatırımımız var. Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Rams Türkiye olarak hedefimiz önümüzdeki 5 yılda en büyük ilk 5 inşaat şirketinden biri olmak” diye konuştu.

Arsa almayı çok seviyorum

2023’te tamamlayacakları Almatı’daki 2 bin 500 konutluk, Rams City projesi ile grubun diğer gayrimenkul yatırımlarını yerinde inceledikten sonra Kazakistan’a yerleşme hikâyesini Ramazan Bülbül’den dinledik. İhracat pazarı olarak gördükleri Kazakistan’da arsa satın alarak yatırım yapmaya başladıklarını belirten Ramazan Bülbül, “1995 yılında Kazakistan’da faaliyete başladık. Almatı’daki ilk inşaatı 1998’de yaptık. Arsa yatırımını çok seviyorum. Bugün 4 bin dönüme yakın arsa var elimizde. Şu ana kadar 13 bin konut bitirip tamamladık. Devam eden projeleri de sayarsak 30 bin konuta yaklaşır. 10’dan fazla şehirde, 20 bine yakın çalışanımız var. Kazakistan’ın en güçlü ilk üç inşaat ve gayrimenkul şirketinden biri olduk. Kazakistan’da şu an inşaat aşamasında 13 şantiyemiz var” dedi.

REKLAM

Orası Birleşmiş Milletler gibi