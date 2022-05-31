Rams İnşaat'ın Almatı'da 13 şantiyesi devam ediyor: 10 milyarlık yatırımla geri döndü

1990’lı yılların başında Gaziantep’ten Kazakistan’a ticaret için giden iş adamı Ramazan Bülbül, Türkiye’deki yatırımlarını büyütüyor. Son 10 yalda Kazakistan’ın başkenti Almatı’da 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projeyi tamamlayan Rams İnşaat, Türkiye’ye 10 milyar liralık yatırım yapıyor.
- Ailenin ikinci kuşak yöneticisi Devran Bülbül’ün başında bulunduğu Türkiye’deki yatırımların merkezi İstanbul olacak. İstanbul Ümraniye’de devraldığı 576 dairelik kentsel dönüşüm projesini kısa sürede tamamlayan Rams İnşaat; ikisi Avrupa yakasında biri de Anadolu yakasında olmak üzere üç yeni proje geliştiriyor. Bodrum’da villa ve otel projeleri devam eden Rams Grubu’nun önceliği İstanbul’daki konut projelerini tamamlamak olacak.
ÜMRANİYE’DE ÜÇ GÜNDE 100 DAİRE SATTIK
Grubun Türkiye’deki yatırımları hakkında bilgi veren Rams Global Türkiye CEO’su Devran Bülbül, Türkiye’ye duydukları güvenle yatırım yaptıklarını söyledi. Bülbül, “Devraldığımız kentsel dönüşüm projesi Quattro’nun satışını tamamladık. Önemli bir başarıya imza atarak lansmanın ardından 3 günde 100 daire satışı yaptık. 75 bin metrekareden oluşan projede, 576 adet daire bulunuyor” dedi.
BAHÇELİEVLER’DE SATIŞLAR BU YIL
- İstanbul’un Avrupa yakasında 2 proje ve Bodrum’da ise Mon Bleu projeleri için toplam 10 milyar TL yatırım yapacaklarını belirten Devran Bülbül, 13 hektardan oluşan Bahçelievler Projesi’nde hafriyata başladıklarını kaydetti. Bülbül, “Bahçelievler projesinde bu yıl satışa çıkacağız. Topkapı’daki Uzel Traktör Fabrikası’nın arsasında ise imzaları attık. Hasılat paylaşımı esasına göre anlaştık. Burada yapacağımız karma projeyi de hızlıca planlıyoruz” dedi.
EV FİYATLARINDA FIRSAT ŞİŞKİNLİĞİ VAR
Kozyatağı’ndaki arsayı da satın almak üzere kaporayı verdiklerini ve görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Devran Bülbül, “Kozyatağı projemiz seneye çıkar. Bodrumda 17 villa yaptık. Burayı satmayacağız, kiraya vereceğiz” bilgisini paylaştı. Bülbül, arsa maliyetlerinin konutta fiyatları artırdığını ancak fiyatlarda fırsattan kaynaklanan bir şişkinlik olduğunu kaydetti.
YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK
- Konut, iş yeri, okul, hastahane, müze ve sosyal tesis inşaatını yapan Rams Grubu’nun Türkiye’deki yatırımlarından biri de hazır ofis. Devran Bülbül, “Han Spaces Ataşehir’i, pandemi sonrası dönemde ofise bağımlı çalışma alışkanlığının değişmesini göz önüne alarak yaptık. İstanbul ve Bodrum’un yanısıra Antalya Serik’te de bir yatırımımız var. Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Rams Türkiye olarak hedefimiz önümüzdeki 5 yılda en büyük ilk 5 inşaat şirketinden biri olmak” diye konuştu.
Arsa almayı çok seviyorum
2023’te tamamlayacakları Almatı’daki 2 bin 500 konutluk, Rams City projesi ile grubun diğer gayrimenkul yatırımlarını yerinde inceledikten sonra Kazakistan’a yerleşme hikâyesini Ramazan Bülbül’den dinledik. İhracat pazarı olarak gördükleri Kazakistan’da arsa satın alarak yatırım yapmaya başladıklarını belirten Ramazan Bülbül, “1995 yılında Kazakistan’da faaliyete başladık. Almatı’daki ilk inşaatı 1998’de yaptık. Arsa yatırımını çok seviyorum. Bugün 4 bin dönüme yakın arsa var elimizde. Şu ana kadar 13 bin konut bitirip tamamladık. Devam eden projeleri de sayarsak 30 bin konuta yaklaşır. 10’dan fazla şehirde, 20 bine yakın çalışanımız var. Kazakistan’ın en güçlü ilk üç inşaat ve gayrimenkul şirketinden biri olduk. Kazakistan’da şu an inşaat aşamasında 13 şantiyemiz var” dedi.
Orası Birleşmiş Milletler gibi
- Dubai ve Almanya’ya değil Türkiye’de yatırım yapmaya karar verdiklerini vurgulayan Ramazan Bülbül, şöyle devam etti: “Türkiye’ye yatırım için iyi bir zaman. Türkiye’de ciddi yatırımla konut piyasasında büyümek istiyoruz. 2023’te inşallah ciddi bir çıkış yapacağız. Bahçelievler arsası için Namık Tanık ile anlaştık. Maslak arsası için Hattat ve Denizbank ile görüşüyoruz. Orası Birleşmiş Milletler gibi. Bahçelievler ve Uzel arsası projesi için toplam 250 milyon dolar yatırım ayırdık. Sağlıkta hastane, turizmde ise otel ve restoran yatırımımız var.”