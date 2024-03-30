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Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan deterjan devine 4,6 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucunda 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verme kararı aldı.

11:59 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Rekabet Kurumu tarafından, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.


Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.


Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.



#Rekabet Kurulu
#iş dünyası
#ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ
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