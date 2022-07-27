Ekonomi Rekabet Kurulundan sahibindencoma soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekabet Kurulu'ndan 'sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ (sahibinden.com) hakkında, "faaliyet gösterdiği pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulundan sahibinden.coma soruşturma
Arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, şirketin emlak ve vasıta satış ile kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi, yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri, ilgili Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağına işaret edildi.

Araç sahipleri dikkat: Değer kaybına ilişkin platform bugün devreye giriyor
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK) yapılan açıklamada, söz konusu düzenleme ile hak sahipleri ve sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında değer kaybı taleplerine ilişkin eksper atama işlemleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesinde oluşturulan platform üzerinden gerçekleştirebilecek.
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Eksper atama işlemlerinin yanı sıra atanan eksperin değer kaybı tespitlerine ilişkin raporu da bu platform üzerinden hazırlanacak.
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Taraflar raporda yer alan tespitlere bu platform üzerinden itiraz edilebilecekken isterlerse itiraz eksperi ve hakem eksperi de atayabilecek.
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Uygulama ile hak sahiplerinin değer kaybı hesaplama ve raporlama süreçlerinin tamamını kendisinin yönetebilmesi ve ekspertiz raporuna kolayca ulaşması hedefleniyor.
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Değer kaybı tespitlerinde standardizasyon sağlayacak bu uygulama ile hak sahiplerinin trafik kazası sonrasında araçlarında oluşan değer kaybına ilişkin tazminat ödemeleri de hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olunacak.
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Uygulama güvenilir bir tazmin süreci oluşturulmasına da imkân sağlayacak.
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SBM bünyesinde oluşturulan söz konusu platformun 1 Temmuz Cuma günü itibariyle yürürlüğe girdi.
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Araç değer kaybı, bir aracın geçirdiği kaza sonrası gördüğü bakım ve onarım işlemlerinin ardından orijinal değerini kaybetmesi olarak ifade ediliyor.
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Aracınızla yapılan kaza, tramer kaydı verilerine geçer ve aracınız 2. el piyasasında değer kaybına uğrar.
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Motorlu taşıtların dahil olduğu bir kazadan sonra muhtemel değer kaybını tahsil edebilmeniz için araç değer kaybı talebi şartları bulunuyor. İşte aranan şartlar..
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Kazada suçlu olan taraf siz olmamalısınız.
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Kazayı yapan iki araç bulunmalı. Yani kaza, iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşmeli.
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Kazayı, olaydan hemen sonra tutanak altına almış olmalısınız.
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2 yıllık zaman aşımı şartını kaçırmamalı, 2 yıl içerisinde talepte bulunmalısınız.
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Araç değer kaybı yaş sınırı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Aracınız 10 yaşından büyük olmamalıdır.
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Karşı tarafın trafik sigortasının bulunması gerekmektedir; eğer kazayı yapan tarafın trafik sigortası yoksa araç değer kaybını bizzat ödemek zorunda kalır.
Araç sahipleri dikkat: Değer kaybına ilişkin platform bugün devreye giriyor
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilen bir uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi. Araç sahipleri kaza sonrası kusurlu olmamaları halinde ortaya çıkan hasardan dolayı araçlarında yaşanacak değer kaybını telafi edebiliyor. Ancak son zamanlarda bu durumun kimi avukatlık firmaları tarafından suiistimal edilmesinin üzerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi harekete geçti. İşte yeni uygulamanın detayları..


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