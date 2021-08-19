Rekabet Kurumu'ndan 17 kuyumcuya para cezası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren bazı kuyumcuların aralarındaanlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine Rekabet Kurumunca 22 Ağustos 2019'da başlatılan soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumunun 12 Ağustos 2021'de gerçekleştirdiği toplantıda, tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar, sözlü savunma ve yapılan açıklamalar değerlendirilerek 17 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi. Bu işletmelere, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, toplam 263 bin 818 lira ceza verilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

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