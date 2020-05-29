Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacak

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar Euro destek sağlayacağını açıklamıştı.

Buna rağmen Renault Grup bugün yaptığı basın açıklamasında sabit maliyetlerin azaltılmasına yönelik taslak plan hazırladığını duyurdu.

Renault hazırladığı bu plan çerçevesinde, 3 yıllık bir süre içinde 2 milyar Euro tutarında sabit giderini azaltmayı planlıyor.

KADEMELİ İŞTEN DURDURMA İŞLEMİ 3 YIL SÜRECEK

Plan doğrultusunda 3 yıllık bir süre içinde Fransa’da 4 bin 600 kişi, dünya genelinde de 10 bin kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin kişi işten çıkartılacak.