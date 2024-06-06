Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD ulaştıracak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.
Buna göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerini Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahından nakledecek.
Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.