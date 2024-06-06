Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD ulaştıracak

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları, kamuya personel alımı için en güvenilir kaynaktır. Bu ilanlar, kamuya personel alımı için en güncel bilgileri içerir. Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları için başvuru yapmak, kamuya personel alımı için en iyi yoldur. Peki Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanları hangi pozisyonlarda? İşte kamu iş ilanı.