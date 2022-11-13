Ekonomi Restoran ve kafelerde turizm bereketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Restoran ve kafelerde turizm bereketi

Turizmdeki hareketlilik sayesinde yatırımını erteleyen restoran ve oteller, mobilyadan dizayna kadar mekanlarını yenileyip kapasitesini genişletiyor. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Tasarım ve üretim kalitesi konusunda İtalya bu işin üst noktası olsa da Türkiye, üretimdeki gücünden dolayı İtalya’yı yakaladı” dedi.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Restoran ve kafelerde turizm bereketi
Arşiv.

Turizmdeki 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir hedefi farklı sektörlerde de hissediliyor. Pandemi döneminde kapanan kafeler yeniden açılırken, yatırımını erteleyen restoranlar kapasitesini genişletiyor. Sektörün bu konuda önemli noktaya geldiğini belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Turizmin canlanmasıyla birlikte 2023 yılı için otel ve restoran işletmecileri yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Bu durum sektörümüze hareket kattı. Bağdat Caddesi gibi lokasyonlar da dükkanlar kafe ve restoranlara dönüştü. Bu durum da satışlarımıza olumlu katkı sağlıyor” dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi
Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi

Pandemi dönemi sonrası artan talep ve turizmdeki canlılık sayesinde mobilya üretimi ve tasarım konusunda ciddi oranda sipariş artışı yaşandığını dile getiren Terzi, “Konutların dışında ofis, restoran, kafe projelerinde de varız. Son dönemlerde özellikle Hollanda, Almanya ve Belçika’dan restoran-kafe tasarımı konusunda çok ciddi talep alıyoruz. Pandemi öncesinde bu kadar yoğunluk yoktu” değerlendirmeside bulundu.

İTALYA’YI YAKALADIK

Yerli mobilya sektörü, üretimleriyle değil dizaynlarıyla da yurt dışında ilgi görüyor. Sektörün kişiye özel tasarımlarla da Orta doğu ve Avrupa pazarında öne çıktığını belirten Terzi, şöyle devam etti: “Markalaşmanın göstergelerinden olan lüks tüketimde artık mobilyalarımızı en az İtalyanlar kadar görüyoruz. Tasarım ve kalite konusunda İtalya bu işin üst noktası. Ancak Türkiye üretimdeki gücünden dolayı İtalya’yı yakaladı.”

Yatırımlarımız devam ediyor

  • Turgay Terzi, pandemi döneminde bile yeni yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Terzi, şunları söyledi: “Üretime yetişebilmesi ve gelecek talepler karşısında elimizin rahat olması için yatırım kararı alarak yeni bir fabrika kurduk. Şu anda 6 bin 500 metrekare alana sahip fabrikamızı kısa bir zaman içerisinde 10 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Mevcutta olan 80 çalışan sayımız da 140’a yükseldi.”

Katılımdaki kur korumalı payı yüzde 10’u aştı
EKONOMİ
Katılımdaki kur korumalı payı yüzde 10’u aştı

İngiltere'de ekonomik kriz: Marketlerde zam yağmuru
EKONOMİ
İngiltere'de ekonomik kriz: Marketlerde zam yağmuru
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.
Bakan Soyludan İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

​Türkiye'den AB'ye sert tepki.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tatbikat öncesi konuştu.

​Pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

​Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.