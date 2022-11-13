Restoran ve kafelerde turizm bereketi

Turizmdeki 50 milyon turist ve 44 milyar dolar gelir hedefi farklı sektörlerde de hissediliyor. Pandemi döneminde kapanan kafeler yeniden açılırken, yatırımını erteleyen restoranlar kapasitesini genişletiyor. Sektörün bu konuda önemli noktaya geldiğini belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Turizmin canlanmasıyla birlikte 2023 yılı için otel ve restoran işletmecileri yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Bu durum sektörümüze hareket kattı. Bağdat Caddesi gibi lokasyonlar da dükkanlar kafe ve restoranlara dönüştü. Bu durum da satışlarımıza olumlu katkı sağlıyor” dedi.

YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi

Pandemi dönemi sonrası artan talep ve turizmdeki canlılık sayesinde mobilya üretimi ve tasarım konusunda ciddi oranda sipariş artışı yaşandığını dile getiren Terzi, “Konutların dışında ofis, restoran, kafe projelerinde de varız. Son dönemlerde özellikle Hollanda, Almanya ve Belçika’dan restoran-kafe tasarımı konusunda çok ciddi talep alıyoruz. Pandemi öncesinde bu kadar yoğunluk yoktu” değerlendirmeside bulundu.

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İTALYA’YI YAKALADIK

Yerli mobilya sektörü, üretimleriyle değil dizaynlarıyla da yurt dışında ilgi görüyor. Sektörün kişiye özel tasarımlarla da Orta doğu ve Avrupa pazarında öne çıktığını belirten Terzi, şöyle devam etti: “Markalaşmanın göstergelerinden olan lüks tüketimde artık mobilyalarımızı en az İtalyanlar kadar görüyoruz. Tasarım ve kalite konusunda İtalya bu işin üst noktası. Ancak Türkiye üretimdeki gücünden dolayı İtalya’yı yakaladı.”

Yatırımlarımız devam ediyor

Turgay Terzi, pandemi döneminde bile yeni yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Terzi, şunları söyledi: “Üretime yetişebilmesi ve gelecek talepler karşısında elimizin rahat olması için yatırım kararı alarak yeni bir fabrika kurduk. Şu anda 6 bin 500 metrekare alana sahip fabrikamızı kısa bir zaman içerisinde 10 bin metrekarenin üzerine çıkardık. Mevcutta olan 80 çalışan sayımız da 140’a yükseldi.”

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