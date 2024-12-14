Restoranlara 'zorunlu' harcama limiti uygulaması: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

“Son günlerde bazı restoran ve kafe işletmelerinin müşterilere yönelik “harcama limiti” uyguladığına ilişkin basına yansıyan haberler ve Bakanlığımıza ulaşan bildirimler titizlikle incelenmektedir. Bu uygulamalar hem tüketici haklarına hem de ülkemizde geçerli olan ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmekte olup konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ivedilikle denetim süreci başlatılmıştır.