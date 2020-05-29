Ekonomi Erdoğanın açıkladığı açılış tarihi heyecanlandırdı 1 Haziran için hazırlık yapılıyor
İŞ DÜNYASI

Restoranlarda "yeniden açılma" sevinci

Erdoğan'ın açıkladığı açılış tarihi heyecanlandırdı: 1 Haziran için hazırlık yapılıyor

21 Mart'tan beri sadece paket servis hizmeti veren restoranların yeniden açılacak olması işletme sahipleri ve milyonlarca çalışanı sevindirdi. Açılış için sabırsızlandıklarını bildiren sektör temsilcileri işletmeleri pazartesi gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Açılış öncesi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ise restoran ve kafeler için "standart" önerilerini paylaştı...

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı.

Söz konusu karar, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri memnun etti.

Kararın açıklanmasıyla birlikte harekete geçen işletme sahipleri, restoran ve kafeleri pazartesi gününe yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

2,5 AYDIR KAPILARI KAPALI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada, restoranların 21 Mart'tan beri sadece paket servis hizmeti verdiğini anımsatarak, yaklaşık 2,5 aydır kapalı olduğunu söyledi.

  • Tüm dünyada normalleşme sürecinin başladığını, Türkiye'de de AVM'lerin 11 Mayıs'ta tekrar açıldığını dile getiren Bingöl, salgından en çok etkilenen ülkelerde restoranların yeniden açıldığını anlattı.

STANDARTLARA UYGUN AÇILIŞA HAZIRIZ

Bingöl, "AVM'lerin açılması kararından sonra restoranların da hizmet vermeye başlaması gerektiğini söylemiştik. Normalleşme kapsamında açıklanan yeni adımlarla artık restoranlar da açılıyor." dedi.

Milyonlarca kişinin bu sektörden ekmek yediğini vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektör gerçekten zor duruma girmişti. Bu karar bizi ve çalışanlarımızı çok mutlu etti. Zaten bu dönemde açılmayı beklediğimiz için büyük oranda hizmet vermeye hazırdık. Belirlenecek standartlara uygun olarak açılmaya hazırız. Aslında hafta sonu kısıtlaması olmasaydı pazartesiye daha iyi hazırlanabilirdik. Ancak yine de belirlenecek kriterlere göre müşterilerimize hizmet vermek için sabırsızlanıyoruz."

RESTORAN VE KAFELER İÇİN ÖNERİ

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, normalleşme süreci sonrası işletmelerde uygulanabilecek standartlar konusunda bazı öneriler hazırladıklarını kaydederek, belirledikleri standartların sektörün yeni normale uyumu öncesi yol gösterici olacağını söyledi.

Müşterilerin maske takıp işletmelere kabul edilmesi, olmayan müşteriye işletme tarafından maske temini yapılması gerektiğini dile getiren Bingöl, işletmeye gelenlerin ateşlerinin ölçülmesinin öneminden bahsetti.

Bingöl, müşteriye işletmeye giriş öncesi kolonya veya el antiseptiği ikram edilmesi gerektiğini belirterek, "Mümkün olduğunca temassız menülerin müşterilerce kullanılması sağlanmalı, ödemeler temassız alınmalı." dedi.

Masa örtüleri ve personel kıyafetlerinin 60 derecede yıkanmasının önemine dikkati çeken Bingöl, valelerin her araç teslim alma-etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemesi, eldiven takmaması ve taşıtları maskeli kullanması gerektiğini vurguladı.

Bingöl, masalar arası mesafe bırakılması, asansörlerin üçte bir kapasiteyle kullanılması, servis personelinin mesafe kuralına uyması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması, açık büfelerin personel tarafından servis edilmesi, mescit ve lavabo gibi genel kullanım alanlarının girişinde ve çıkışında el antiseptiğinin konulması gerektiğini anlattı.

Personelin sağlık durumunun takibinin, işletmenin sık sık temizlenmesinin ve dezenfekte edilmesinin önemine değinen Bingöl, işletmede kullanılan klima ve havalandırma sisteminin filtrelerinin periyodik olarak değiştirilmesi ve sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

  • Bingöl, restoran ve kafeler için tüm süreçler ele alınarak hazırlanan standart önerilerinin işletmelere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.
"İşimizi, tüm kurallara uyarak eskisinden daha güçlü sürdüreceğiz"

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, küresel salgın sürecinde, ülke olarak millet ve devletçe topyekun verilen mücadeleyi başarı noktasına taşıdıklarını söyledi.

Kontrollü sosyal hayatla girilen yeni normalleşme döneminde restoranların açılmasının oldukça yerin bir karar olduğunu dile getiren Mercan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sürecin başarılı yürütüldüğüne olduğu kadar, esnaflarımızın bu süreçteki kayıp zamanını geri kazanacağına inanıyoruz. Devletimizin açıkladığı 14 maddelik tedbir kurallarına özen gösterip, kılık-kıyafet, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda dikkat ederek tüm sektörlerimizle beraber yeni dünya düzeninde ülke ve sektör olarak daha enerjik, daha dinamik daha kendinden emin bir şekilde yerimizi alacağız."

  • Mercan, döner sektörü olarak restoranlar, büfeler ve üretim tesisleriyle eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik motivasyonla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bayramda akaryakıt satışı yüzde 90 düştü
EKONOMİ
Bayramda akaryakıt satışı yüzde 90 düştü

Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek
EKONOMİ
Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.