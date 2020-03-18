Ekonomi Restoranların müşterisi yüzde 70 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Restoranların müşterisi yüzde 70 azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte yeme içme sektörü de olumsuz etkilendi. Sektörde hiç beklemedikleri kadar yüzde 70’lere varan düşüşler olduğunu belirten TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların % 80’inin zarara uğrayabileceğini söyledi. Bingöl, “Kira ve SGK primleri ertelenmeli. Vergilerde muafiyet sağlanmalı” çağrısında bulundu.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte vatandaşlar uyarıları dikkate alıp evinden çıkmamaya özen gösteriyor. Hal böyle olunca yeme içme sektörü de daraldı. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, son bir haftada sektörde kafe ve restoranlarda işlerin yüzde 30-70'e varan düşüşler olduğunu söyledi. Sektörde hiç beklemedikleri kadar gelen müşteri sayısında azalma olduğunu dile getiren Bingöl, "Paket satışlarımız da artmadı. Bu konuda sektörün desteğe ihtiyacı var. Ekonomik anlamda gerekli tedbirler alınmazsa restoranların yüzde 80’i zarara uğrayabilir” dedi.

Ramazan Bingöl

RESTORANLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ

Restoranlarda aldıkları önlemlerden bahseden Bingöl, şöyle devam etti: Restoranlarımız dezenfekte ediyoruz, hijyen kurallarına uyuyoruz. Restoranlarda masa aralıklarını açtık. Personel eğitimi, gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her şeye dikkat ediyoruz. Sektör şu an da izinlere başladı.

PRİMLER ERTELENSİN

  • Bingöl, yeme içme sektörünün ayakta kalabilmesi için taleplerini şöyle sıraladı: “Bu tedbirlerde geç kalınması durumunda Allah korusun sektörümüzdeki işletmelerin yüzde 80’i sıkıntıya girer. Bankalar kredi borcu olan esnafın borçlarını 3 ay boyunca faizsiz ertelemeli. Sektörümüze faizsiz kredi imkânı sağlanmalı. Vergilerde muafiyet sağlanmalı. KDV indirimi sağlanmalı. SGK ödemeleri 3 ay ötelenmeli. Kira ödemelerinde kolaylıklar ve devlet desteği sağlanmalı. Çalışanların maaşları konusunda devlet desteği verilmeli."

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