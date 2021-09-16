​Rezervlerde 5 milyar dolarlık artış getirir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde yapılan değişiklikle; vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 21’den yüzde 23’e yükseltildi. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17 olarak belirlendi. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.

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Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 22’den yüzde 24’e, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 17 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek.

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REZERVİ 5 MİLYAR DOLAR ARTIRIR

TL’e destek adımı olarak nitelendirilen düzenlemeyle ilgili Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Açıklamada, “Alınan bu kararla birlikte 1 Ekim 2021 itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar lira, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar dolar karşılığı tutarında artması beklenmektedir” denildi.