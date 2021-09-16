Teknoloji Yapay zeka uygulayıcılarına tavsiye rehberi Hak ve özgürlükler gözetilmeli
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Yapay zeka uygulayıcılarına tavsiye rehberi: Hak ve özgürlükler gözetilmeli

Kişisel Verileri Koruma Kurumu hazırladığı rehberde yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini istedi: “Tüm sistemler tasarımdan itibaren veri koruma ilkesine göre geliştirilmeli ve yönetilmeli.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapay zeka uygulayıcılarına tavsiye rehberi: Hak ve özgürlükler gözetilmeli
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ‘Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler’ rehberi hazırladı. Yapay zeka alanındaki geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcıları kapsayan rehberde, yapay zeka uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına dair önerilerde bulunuldu. Rehberde özetle şu ifadeler yer aldı:

İHLALE MEYDAN VERİLMEMELİ

  • Yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, hak ihlaline meydan verilmemeli. Tüm sistemler tasarımdan itibaren veri koruma ilkesine göre geliştirilmeli ve yönetilmeli.

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İTİRAZ HAKKI TANINMALI

Veri toplama da dahil olmak üzere veri işlemenin her aşamasında temel hak ve özgürlükler gözetilerek ilgili kişiler üzerinde meydana gelebilecek ayrımcılık riski veya diğer olumsuz etkiler ve ön yargılar önlenmeli. Bireylere, görüşlerini ve kişisel gelişimlerini etkileyen teknolojilere dayalı işlemelerle ilgili itiraz hakkı tanınmalı.

SEÇİM YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ

  • Yapay zeka sistemlerinin kişisel verileri analiz etme ve kullanma gücü göz önüne alındığında, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan hakları korunmalı. Üretimde kişilik haklarına daha az müdahale eden alternatifler sunulmalı, kullanıcıların seçim yapma özgürlüğü güvence altına alınmalı.

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