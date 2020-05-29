Ekonomi Rus ekonomisi yüzde 12 küçüldü
DÜNYA EKONOMİSİ

Rus ekonomisi yüzde 12 küçüldü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Ticari Faaliyetlerin Görünümü” adlı raporda, mart ayında yüzde 0,8 büyüyen Rus ekonomisinin geçen ay yüzde 12 küçüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rus ekonomisi nisan ayında yüzde 12, bu yılın ocak-nisan döneminde ise yüzde 1,9 küçüldü.

Rus ekonomisinin yılın ilk dört ayında ise yüzde 1,9 küçüldüğünün kaydedildiği raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan önlemler ve yabancı ülkelerin ekonomik durumlarında yaşanan düşüş nedeniyle Rus sanayi ve hizmet sektörlerindeki durumun kötüleştiği ifade edildi.

Nisan ayında en büyük düşüşün, ekonominin tüketici talebine odaklanan sektörlerinde gözlendiği bilgisine yer verilen raporda, nüfusa sağlanan ücretli hizmetlerin hacminin nisanda yıllık bazda yüzde 37,9 düştüğüne işaret edildi.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçüleceği tahmininde bulunan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2021 ise yüzde 2,8 büyüme bekliyor.

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