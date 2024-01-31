Rusya dijital rubleye geçiyor: 17 banka daha katılım sağlayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla emeklilik fırsatını kaçıranlar için yeni bir umut doğuyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile milyonlarca kişi, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkına sahip oluyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle kadınlar için emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşürülmesi ve esnafın emekliliği için gerekli prim sayısının 7200 güne düşürülmesi gibi önemli adımlar atılması bekleniyor. Bu değişiklikler, emeklilik sistemine köklü bir şekilde etki ederek daha fazla kişinin erken emekli olma şansını artırıyor. 1800, 3600, 4500 ve 5400 gün gibi farklı prim gün sayılarına sahip olanlar da kısmi emeklilik durumuna geçerek erken emekli olma hakkını elde edebiliyor. Peki, 1800, 3600, 4500, 5400 günle emekli olunur mu? İşte 2024 yeni tablo