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Ekonomi

Rusya dijital rubleye geçiyor: 17 banka daha katılım sağlayacak

Rusya Merkez Bankası dijital rublenin deneme sürecine ilişkin çalışmalarını devam ettiriyor. Sberbank dahil 17 bankanın daha dijital rublenin deneme sürecine katılacağı bildirildi.

11:48 - 31/01/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, dijital rublenin deneme sürecinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.


Deneme sürecine katılanların listesinin genişleyeceği bilgisine yer verilen açıklamada, ülkenin en büyük bankası Sberbank ile Tinkoff ve Expobank dahil toplam 17 bankanın da sürece katılmasına karar verildiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin en az 2025'e kadar sürmesi beklenen deneme sürecini geçen yıl başlatmıştı.


Deneme sürecinde halihazırda 13 banka, yaklaşık 600 kişi ve 30'a yakın finans kurumu yer alıyor.



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#Dijital ruble
#Rusya
#Sberbank
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