Ekonomi Rusya dövizden sonra altın alımını da durdurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

Rusya dövizden sonra altın alımını da durdurdu

Mart ayının ilk haftasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımını 30 gün boyunca durduran Rusya Merkez Bankası bu sefer de altın için adım attı. Rusya Merkez Bankası iç piyasada altın alımını 1 Nisan’dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.

Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.

  • Rusya’nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.

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