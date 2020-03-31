Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu Rusya dövizden sonra altın alımını da durdurdu Mart ayının ilk haftasında küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada döviz alımını 30 gün boyunca durduran Rusya Merkez Bankası bu sefer de altın için adım attı. Rusya Merkez Bankası iç piyasada altın alımını 1 Nisan’dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

Haber Merkezi 31 Mart 2020, 07:34 Son Güncelleme: 31 Mart 2020, 07:57 AA