Rusya ile 100 milyar $ mümkün

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ile Rusya arasında turizm, gıda, sanayi ve inşaat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle iki ülke arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev’in ASKON ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, son yıllarda Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı ilişkilerin artarak devam etmesinin iş insanlarını çok mutlu ettiğini ve Rusya'da 300 bin civarında girişimci iş insanlarının bulunduğunu söyledi.

Rus şirketlerinin de şu anda Türkiye’de 10 milyar dolar yatırımı olduğuna değinen Aydın, amaçlarının karşılıklı dengelerin de korunarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacak yeni yollar bulmak olduğunu ifade ederek, "2018 yılını 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile kapattık" dedi.

GELİŞEN İLİŞKİLER HEDEFE ULAŞTIRACAK

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 6 milyon Rus turisti misafir ettiğini de vurgulayan Aydın, “50 milyon turisti aşacağımız turizm dönemimizde bu sayıyı da inşallah daha çok arttıracağız. Rusya ile gelişen ilişkilerimizin bizi hedeflerimize ulaştıracağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan mineral yakıt, petrol, bitümlü maddeler, demir metalleri, demir metal ürünleri, hububatlar, alüminyum ve alüminyum ürünleri, gübre ve yağ ürünleri ithal ettiğini aktaran Aydın, meyve ve kuru yemiş, sanayi ve teknik donanım, mekanik araçlar, tezgahlar, ulaşım araçları, giyim ürünleri, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler de ihraç ettiğini bildirdi.

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RUS ŞİRKETLERİN YATIRIMI 10 MİLYAR $

Şu anda Türkiye’de Rus şirketlerinin 10 milyar dolar yatırımı bulunduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

“Kendilerinin ülkemizde bulunmalarından oldukça memnun durumdayız. Yatırımların yanı sıra Türk Akımı’nın deniz kısmı bitmiş durumda, Akkuyu nükleer santrali üzerine çalışmalar devam ediyor, ülke savunmamız adına S-400’ler konusunda belirlenen takvim çerçevesinde süreçlerimiz sürüyor. Milli paralarla ticaret yaparak üçüncü ülkelerin dayatmalarından korunma imkanı elde edeceğimizden hiç şüphemiz bulunmamaktadır."

Turizm yılında Türkiye’ye akın

İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini aktardı. 2019’un Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak adlandırıldığını, yüksek sayıda Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyleyen Podelyshev, “Rusya’nın hedefi AB’dir. Türkiye’nin de hedefi AB ise Türkiye ve Rusya’nın yolu aynı yöndedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki iki ülkenin de hareket yönü aynıdır” ifadelerini kullandı.

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