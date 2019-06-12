Ekonomi Rusya ile 100 milyar mümkün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya ile 100 milyar $ mümkün

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ile Rusya arasında giderek gelişen ilişkilerden iş dünyası olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Aydın, ikili ticaret hacminin turizm, gıda, sanayi ve inşaat öncülüğünde geliştirilecek yeni işbirlikleriyle 100 milyar dolara ulaşabileceğini vurguladı.

Burak Karaca Yeni Şafak
Orhan Aydın - Andrey Podelyshev
Orhan Aydın - Andrey Podelyshev

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ile Rusya arasında turizm, gıda, sanayi ve inşaat alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle iki ülke arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev’in ASKON ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, son yıllarda Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı ilişkilerin artarak devam etmesinin iş insanlarını çok mutlu ettiğini ve Rusya'da 300 bin civarında girişimci iş insanlarının bulunduğunu söyledi.

Rus şirketlerinin de şu anda Türkiye’de 10 milyar dolar yatırımı olduğuna değinen Aydın, amaçlarının karşılıklı dengelerin de korunarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacak yeni yollar bulmak olduğunu ifade ederek, "2018 yılını 26 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ile kapattık" dedi.

GELİŞEN İLİŞKİLER HEDEFE ULAŞTIRACAK

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 6 milyon Rus turisti misafir ettiğini de vurgulayan Aydın, “50 milyon turisti aşacağımız turizm dönemimizde bu sayıyı da inşallah daha çok arttıracağız. Rusya ile gelişen ilişkilerimizin bizi hedeflerimize ulaştıracağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan mineral yakıt, petrol, bitümlü maddeler, demir metalleri, demir metal ürünleri, hububatlar, alüminyum ve alüminyum ürünleri, gübre ve yağ ürünleri ithal ettiğini aktaran Aydın, meyve ve kuru yemiş, sanayi ve teknik donanım, mekanik araçlar, tezgahlar, ulaşım araçları, giyim ürünleri, tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler de ihraç ettiğini bildirdi.

REKLAM

RUS ŞİRKETLERİN YATIRIMI 10 MİLYAR $

Şu anda Türkiye’de Rus şirketlerinin 10 milyar dolar yatırımı bulunduğunu kaydeden Aydın, şöyle devam etti:

Kendilerinin ülkemizde bulunmalarından oldukça memnun durumdayız. Yatırımların yanı sıra Türk Akımı’nın deniz kısmı bitmiş durumda, Akkuyu nükleer santrali üzerine çalışmalar devam ediyor, ülke savunmamız adına S-400’ler konusunda belirlenen takvim çerçevesinde süreçlerimiz sürüyor. Milli paralarla ticaret yaparak üçüncü ülkelerin dayatmalarından korunma imkanı elde edeceğimizden hiç şüphemiz bulunmamaktadır."

  • Turizm yılında Türkiye’ye akın
  • İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini aktardı. 2019’un Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak adlandırıldığını, yüksek sayıda Rus turistin Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyleyen Podelyshev, “Rusya’nın hedefi AB’dir. Türkiye’nin de hedefi AB ise Türkiye ve Rusya’nın yolu aynı yöndedir. Kimsenin şüphesi olmasın ki iki ülkenin de hareket yönü aynıdır” ifadelerini kullandı.

Pilotları geri çağırın
DÜNYA
Pilotları geri çağırın

Akdeniz’e acil askeri üsler kurulmalı
GÜNDEM
Akdeniz’e acil askeri üsler kurulmalı
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Tutuklamaya yanıtS-400 üzerinden verilebilir

Tutuklamaya yanıt
S-400 üzerinden verilebilir

​Rumların had bilmez tavırlarına karşı S-400 kartı masada.
İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

İşçilerin adalet yürüyüşü başladı

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Küçükkaya canlı <br>yayında yalanladı

Küçükkaya canlı
yayında yalanladı

Yıldırım'ın soruları önceden istediğini iddia etti.
ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

ABD ve BAE PKK’ya yeni parti kurdurdu

PKK, Arap aşiretlerine şirin görünmeye çalışıyor.
ABD<br> tahvilinden kaçış

ABD
tahvilinden kaçış

Türkiye, tamamına yakın kısmını elinden çıkardı.
Mürettebata dokunulamaz

Mürettebata dokunulamaz

Rumların 'tutuklama' tehdidinin içi boş çıktı.
Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Maskeyi düşürdü CHP’ye hedef oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz hedef haline geldi.

BAE Trump yönetimine sızmış

BAE Trump yönetimine sızmış

Zayed'in adamları Washington'da casusluk yapmış.
Akdeniz'e acil askeri <br>üsler kurulmalı

Akdeniz'e acil askeri
üsler kurulmalı

Rumlar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor.
Nefesimiz yetmedi

Nefesimiz yetmedi

​A Milli Takımımız gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Bunun adı basitliktir

Bunun adı basitliktir

​Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayına: İspatla ya da özür dile.
Pasaportu aktif

Pasaportu aktif

Karamollaoğlu canlı yayında ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
Askerlik teklifi<br>Genel Kurulu'da

Askerlik teklifi
Genel Kurulu'da

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400'lere<br>ilişkin son karar

S-400'lere
ilişkin son karar

​ABD, hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza<br>belli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.