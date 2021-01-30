Ekonomi Rusya ve Çine gidecek ihracat trenleri Erzuruma ulaştı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzurum'a ulaştı

Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzurum Tren Garı'na ulaştı. Kontrol ve bakım nedeniyle kentteki garda 15 dakika mola veren trenler, daha sonra Kars'a doğru yola çıktı

Haber Merkezi AA
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri.
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri.

Ankara'dan dün törenle uğurlanan ve Rusya ile Çin'e gidecek ihracat trenleri, bakım ve kontrol nedeniyle Erzurum Tren Garı'nda 15 dakika mola verdi.

Trenler, molanın ardından Kars istikametine doğru yeniden hareket etti.

Türkiye'nin Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
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Türkiye'nin Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
Çin'e gidecek olan ikinci ihracat treni, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yola çıktıktan sonra Bilecik'e ulaştı. Mola ve muayenenin ardından ihracat treni Bilecik'ten hareket ederek yolculuğuna devam etti.


Beyaz eşya ve maden ihracatı

Ankara Tren Garı'ndan hareket eden trende Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.

Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek ikinci tren ise Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir bölgesine götürülüyor.

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