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Ekonomi Rusyaya uygulanan yaptırımlar sonrası dolar için büyük risk Rezerv para konumunu kaybedebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası dolar için büyük risk: Rezerv para konumunu kaybedebilir

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rusya'ya uygulanan beş binden fazla yaptırım dolar için büyük bir riski de ortaya çıkardı. IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD dolarının hakim rezerv para konumunu kaybetme tehdidi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyaya uygulanan yaptırımlar sonrası dolar için büyük risk: Rezerv para konumunu kaybedebilir
Foto/arşiv

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Rusya’ya uygulanan finansal yaptırımların ABD dolarının hakim rezerv para konumunun yavaş yavaş yok olması tehdidi ile karşılaştığını bildirdi.

Gopinath Financial Times’a verdiği mülakatta “dolar bu ortamda da önemli kürese para birimi konumunu korur ancak bu konumun giderek azalması çok olası. Bazı ülkeler şimdiden farklı para birimleriyle ticaret için müzakereler yapıyor” değerlendirmesini yaptı.

Gopinath diğer para birimlerinin küresel ticarette kullanımının Merkez Bankalarının rezervlerinde de çeşitliliğe yol açacağını belirtti.

Gopinath ayrıca Ukrayna’daki savaşın kripto para ve Merkez Bankalarının dijital para birimleri gibi dijital finansın kullanımını artıracağını dile getirdi.

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