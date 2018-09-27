Ekonomi Rüzgar enerjisinde rekor kırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgar enerjisinde rekor kırıldı

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle rekor kırıldı. Toplam elektrik üretiminin yüzde 16,8'i rüzgar santrallerinden karşılandı.

Haber Merkezi AA
Rüzgar enerjisi sektörü büyümeye devam ediyor.
Rüzgar enerjisi sektörü büyümeye devam ediyor.

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle rekor kırıldı.

AA muhabirinin, Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, dün Türkiye'de toplam 780 bin 674 megavatsaatlik elektrik üretimi yapıldı.

Doğalgaz ve ithal kömür santrallerinden sonra en fazla elektrik üretimi rüzgar santrallerinde gerçekleşti.

  • Dün, doğalgaz santrallerinde 213 bin 537 megavatsaat, ithal kömür santrallerinde ise 180 bin 622 megavatsaat elektrik üretildi.

Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı. Rüzgardan üretilen elektrik miktarı saatlik bazda 5 bin megavatsaatin altına inmezken, saatlik ortalamada rüzgardan elektrik üretimi 5 bin 449 megavatsaat oldu.

Ayrıca Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 16,8'e ulaştı. Rüzgar santralleri, barajlı hidroelektrik, linyit ve akarsu gibi önemli kaynakları geride bıraktı.

Rüzgarda kurulu güç artıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 6 bin 621 megavat seviyesinde bulunuyor.

  • Türkiye'de 2005'te yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başlayan rüzgar enerjisi sektörü, son 5 yılda her yıl yüzde 25-30 büyüdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçen yıl yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesiyle birlikte rüzgarda toplamda 4 bin megavatlık kapasite tahsisi yapıldı.

Öte yandan, rüzgar sektörü yatırımcıları, son başvuruları 23 Ekim'de alınacak bin 200 megavatlık deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali ihalesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

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