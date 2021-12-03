Ekonomi Rüzgar gücüne deniz takviyesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rüzgar gücüne deniz takviyesi

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla arz çeşitliliğini artıran Türkiye, önümüzdeki yıllarda denizüstü rüzgar santrallerini devreye alacak. 2035 yılına kadar kurulacak 1000 megavatlık 4 santralle 12 milyar avroluk pazar oluşması bekleniyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Rüzgar gücüne deniz takviyesi
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Türkiye, rüzgar enerjisinde karada ulaştığı yüzde 10’un üzerindeki kurulu gücünü denizlerdeki potansiyelle daha da artıracak. Türkiye’de 2035 yılına kadar 4 adet 1000 megavatlık Denizüstü Rüzgar Enerji Santrali’nin (DRES) kurulumu ile yaklaşık 12 milyar avroluk pazar oluşması bekleniyor.

Dr. Mehmet Yavuz
Dr. Mehmet Yavuz

Ayrıca yüzer Güneş Enerji Santralleri başta olmak üzere diğer deniz üstü enerji kaynaklarının da gelişeceği öngörülüyor. Türkiye’nin en önemli denizüstü enerji merkezlerinden olan İzmir, önümüzdeki 25-27 Mayıs tarihleri arasında Marentech Expo - Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Etkinlikte yerli ve yabancı yüzlerce firmanın katılması 300’ün üzerinde üretici firmanın, yatırımcılarla buluşması bekleniyor.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak
Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak

RÜZGARDAN ÜRETİMİN YÜZDE 20’Sİ İZMİR’DEN

MARENTECHEXPO organizasyonu öncesi düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, İzmir’in sadece Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 20’sini tek başına ürettiğini, toplam 7 bin 500 kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 500 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak ise Türkiye’de 75 GW potansiyel olduğunu ifade ederek, "Çevre ülkelere desatış yapabiliriz" dedi.

24 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ GELİYOR

  • Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden profesyonel yatırımcı ve alıcılar, deniz üstü enerji pazarındaki en yenilikçi ürün ve teknolojilerinin sergileneceği Marentech Expo ile ticaret ve yatırım hacmini genişletme şansı yakalayacak. Marentech Expo’da, 24 ülkeden 20 binin üzerinde yerli ve yabancı firmayı ağırlamasının yanı sıra, özel yatırımcılarına ve önde gelen üretici firmalarına sağladığı B2B toplantıları ile uluslararası iş ağını oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sağlayacak.

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