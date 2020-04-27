Sağlık artık stratejik yatırım: Yerli firmalar yeni döneme hazır

Koronavirüs (Kovid-19) salgını, sağlık yatırımlarının en az savunma sanayii kadar ülkeler için stratejik olduğunu gözler önüne serdi. İnsan haklarının temel unsurlarından olan yaşam hakkının sürdürülmesi için sağlık altyapısının geliştirilmesi, stratejik sağlık ürünlerinin yerli teknolojilerle üretilmesi yeni dönemin önceliklerinden olacak. Küresel dünyada yani insan ve ürün hareketliliğinin arttığı bir ortamda, benzeri salgınlara hazır olunması gerektiği fikri öne çıkıyor.

ABD’NİN PİYASA MODELİ ÇÖKTÜ

Bu nedenle hem sağlık teknolojisi hem de altyapısı daha da önem kazanıyor. Koronavirüs salgını dünya genelinde sağlık sistemlerinin alışılagelmiş uygulamalarının sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Başta ABD olmak üzere sağlık sistemini tamamen piyasa şartlarına bırakmış ülkeler bu süreçte en büyük darbeyi aldılar. Türkiye gibi sağlık sistemine önceden yatırım yapanlar ise şüphesiz, koronavirüs sonrası ekonomi-politik rekabete avantajlı başlayacak. Bu sürecin sadece kamu eliyle olmayacağını fark eden firmalar da ülkenin sağlık teknolojilerinin yerlileşmesi ve ihracatı artırmak için şimdiden kolları sıvadı.

SALGIN SONRASININ KAZANANI OLACAĞIZ

Ankara merkezli medikal teknoloji firması olan Elegan Teknoloji de, acil ve yoğun bakım hastalarının hava yollarının açılmasına ve gırtlağının görülmesine imkan veren laringoskopları insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler kullanarak üretmeye başladı.

Firma Genel Müdürü Şükrü Özsürekçi, ekonomi veya savunma sanayii noktasında çok güçlü olan ülkelerin bile bu salgına karşı çaresiz kaldıklarına dikkat çekiyor. “Ülkemizdeki sağlık alt yapısının gücü farkını bir kez daha ortaya koyarak bu salgını en az hasarla atlatabileceğimizi gösterdi” diyen Özsürekçi, “Salgın döneminde ve sonrasında atacağımız adımlarla, geleceğin stratejik sektörlerinden biri olacak sağlık alanında ülkemizi lider ülkelerden biri konuma getirmek için elverişli bir durumdayız” bilgisini veriyor.

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YERLİ FİRMALAR YENİ DÖNEME HAZIR

Acil ve yoğun bakım hastalarının hava yollarının açılmasına yardımcı olan laringoskopları insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler kullanarak üretmeye başladıklarını belirten Özsürekçi şöyle konuştu:

“Bu girişimle koronavirüs döneminde yoğunluğu artan acil ve yoğun bakım birimlerinin laringoskop ihtiyacının karşılanması hedefliyoruz. Elegan Teknoloji üretimi olan laringoskopları tek kullanımlık, sterilize edilebilir ve dijital ekranlarla birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanan videolaringoskop olmak üzere 3 farklı seçenekle sunuyoruz. Özellikle, tek kullanımlık cihazların bulaşma hızı çok yüksek olan koronavirüs salgını dönemindeki en kuvvetli dayanak noktamız olan sağlık personelimizi korumada büyük bir işlevi yerine getireceğini düşünüyoruz.”

SOLUNUM CİHAZI İHRACATI UÇURUR

Şükrü Özsürekci

Türkiye’de sağlık alanına yapılan yatırımlara değinen Özsürekçi, “Yerli solunum cihazımız, tüm dünyanın bu alandaki kapasitesini artırmaya çalıştığı dönemde önemli ihracat potansiyeline ulaşacak” dedi. Sağlık teknolojileri ihracatının sağlayacağı yüksek katma değere değinen Özsürekçi süreci şunları söyledi: “Ülkelerin solunum cihazları için karşı karşıya gelmeye hazır olduğu bir dönemde bu toprakların mühendisleri kısa dönemde tüm dünyayı şaşırtacak bir başarıya imza atmışlardır. Salgın dönemi dışında da, sağlık ürünlerinde yapılacak ihracatın getirdiği katkı sadece savunma sanayii ve enerjiyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu belirtmek isterim.”

HEM-AL TEKNOLOJİSİ KULLANIMA HAZIR

Fotoğraf: Arşiv

Firma aynı zamanda, iki yıllık saha çalışmaları ve beş yıllık geliştirme sürecinin ardından başta lenf kanseri, kan kanseri ve sıtma olmak üzere birçok kan hastalığının tespitine destek olan Yapay Zeka Tabanlı Otomatize Periferik Yayma Testi Cihazı’nı (HEM-AI) geliştirdi. Özsürekçi, “Patent haklarına sahip olduğumuz ve yakın dönemde de gerekli süreçleri tamamlayarak CE kalite belgesini aldığımız cihazı sağlık birimlerinde kullanıma hazır hale getirdik” dedi.