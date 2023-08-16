Sağlık turistine sabit uçak bileti

Türkiye’nin sağlık turizmini canlandırmak için misafirlere paketler halinde hem gezi hem de tedavi imkânları sunan ‘Heal in Türkiye’ programı için OVP’de belirtilen politikalar ile uyumlu olarak tanıtım kampanyaları yürütülecek. Türkiye sağlık hizmetlerinde ihracatını ‘Heal in Türkiye’ programı ile iki katına çıkarmayı hedefliyor.





FULL PAKET TEDAVİ ALACAKLAR

Türkiye’nin sağlık hizmetleri ihracatında en büyük mali yüklerden biri olan uçak bileti için de Türk Hava Yolları elini taşın altına koydu. Bu kapsamda ABD ve Avrupa’nın birçok ülkesinden sabit fiyatlı gidiş dönüş uçak bileti kampanyasını yürürlüğe soktu. Böylece Türkiye’ye iyileşmek için gelecek yabancılar, kardiyolojiden diş hastalıklarına, saç ekiminden tüp bebek tedavisine kadar 24 farklı alanda uçak bileti ve şehir gezileri dâhil full paket tedavi alabilecek.





YURT DIŞINDA REKLAM YAPILACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet ihracatının tanıtımı için kullanılacak ‘Heal in Türkiye’ portalı adıyla markalaştırılıyor. Gov.tr uzantısıyla ziyaretçilerini bekleyen portalın adı, Türkiye'nin sağlık turizminin markası ve sloganı olarak da kullanılacak. Böylece, Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatının bir bütün olarak tanıtılması sağlanacak. Yabancı ülkelerin billboardlarında ve televizyonlarda reklamlarını yapacak.



