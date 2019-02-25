Sağlıkta 4.8 milyar dolarlık dev satın alma

Söz konusu anlaşma kapsamında Roche’nin Spark Therapeutics’e teklif sunacağı ve söz konusu teklifin kabul edilmesiyle anlaşmanın ikinci aşamasında Roche’nin Spark hisselerini hisse başına 114.50 dolardan satın alacağı belirtildi.
- Yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından Spark’ın Roche Group’a bağlı olarak Philadelphia’daki operasyonlarını sürdüreceği vurgulandı.
'YENİ FIRSATLAR SUNABİLİR'
Roche CEO Severin Schwan, söz konusu anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:“
Spark Therapeutics’in bütün gen terapisi zinciri sektöründe kanıtlamış olduğu uzmanlık, ciddi hastalıkların tedavisinde yeni fırsatları sunabilir. Özellikle Spark’ın hemofili A programının, bu hastalıktan muzdarip kişilere yeni bir tedavi seçeneği sunabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında ayrıca, Spark’ın geniş ürün portföyüne ve Philadelphia’daki mükemmellik merkezine yatırım yapmaya devam edeceğimiz için çok mutluyuz.