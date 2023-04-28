|
Ekonomi

Sahte 'helal' belgesi olan ürünlerin yurda girişine engel

Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte, ''helal'' belgesi sahte olan ürünlerin yurda girmesi engellenecek. Düzenleme tüketicilerin hataya düşmesinin önüne geçilmesini hedefliyor.

10:05 . 28/04/2023 Cuma
Diğer
Arşiv

Arşiv

Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte olacak.


Süreç, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından yetkili kılınmış kurumların takibinde olacak. Helal akreditasyonu yapılmamış ürünlerin ülkeye girişi engellenecek.


Buna göre, ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresi ile Helal Akreditasyon Kurumu yetkilileri işbirliği yapacak.


Ürünün iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası dahil herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin şüphe hasıl olması halinde durum Helal Akreditasyon Kurumu'na bildirilecek.



#helal belgesi
#Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik
#yiyecek
#ürün
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.