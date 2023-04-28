Sahte 'helal' belgesi olan ürünlerin yurda girişine engel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığının gastroenterit enfeksiyondan kaynaklandığını açıklamasının ardından halk arasında bu hastalığın ne olduğu ve neden meydana geldiği merak konusu oldu. Gastroenterit, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon veya iltihaplanma durumudur. Genellikle mideyi üşütme ile ortaya çıkan gastroenterit virüsler, bakteriler, parazitler veya toksinler nedeniyle de oluşabilmektedir. Gastroenterit ishal, kusma, karın ağrısı, ateş, halsizlik gibi belirtilere neden olur. Peki gastroenterit nasıl önlenir, tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları.