Sahte saat cebinizden çalar

Türkiye’de bu yılının ilk çeyreğinde saat ithalatı 2,4 milyon adet olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 3,5 milyon olmuştu. Türkiye’de ciro bazında ise ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46.3 küçülerek 44.9 milyon dolar oldu.

SAHTESİNİN İTHALATI DURMA NOKTASINA GELDİ

Adetsel bazda sahte ve ucuz saat ithalatının artması; sektör cirosunun küçülmesine neden oluyor. Sahte saat sorununa dikkat çeken Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, bunun önünü geçmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Sahte ürünlerin birçok internet sitesi vasıtasıyla orijinal diye satıldığına dikkat çeken Ramazan Kaya, “Konuya ilişkin hem gümrüklerle hem de Ankara’daki bürokratlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın ciddi çalışmaları neticesinde ülkeye sahte saat girişi neredeyse durma noktasına geldi” dedi.

SAĞLIĞINIZDAN DA EDEBİLİR

Sahte saatin sadece sektör ve ülke ekonomi açısından değil sağlık açısından da büyük risk taşıdığını belirten Kaya, şu önemli noktalara dikkat çekti:

“Internet sitesi üzerinden alınan saat çeşitleri, teste gönderildiğinde bazı modellerde 6’da 3 bazı modellerde 6’da 4 kanserojen madde tespit edildi. Sahte saatlerin içerdiği kanserojen maddeler saati taktığınızda deri ile direkt temas ediyor. Ayrıca sahte saat ter, parfüm, su gibi etkenler nedeniyle zamanla oksitlendiği için bu zararlı maddeler havaya da karışıyor.”