Salgın sektörü etkilemez

Ersoy, “Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Bu sene de büyük bir büyüme bekliyorduk.Türkiye’nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Olgunlaştıkça gelişim gösterdikçe adım adım izliyoruz. Türkiye 2019 yılında 52 milyondan fazla turist ağırlayarak,34 milyar dolar gelir elde edecek. Çinle sınırlı kalan ilgili virüs salgını Türkiye’nin turizmini olumsuz etkilemez” şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy

OLUMSUZ ALGI ZARAR VERİR

Koronavirüs ile ilgili turizmin algı yönetimi olduğunu belirten Ersoy, “Doğru yönetemezsek bunu başka Türk ekonomisi olmak üzere turizm sektörü olumsuz etkilenir. Yurt dışında yanlış algı yaratırsak turizme ciddi zarar veririz” ifadesini kullandı. Türkiye’de koronavirüse rastlanması durumunda alternatif eylem planlarını devreye sokacaklarını kaydeden Ersoy, “Alternatif eylem planlarımız var. Koronavirüsün 14 gün süresi var, bunu doldurmadan dünya sağlık örgütünün yapacağı açıklama netleşmeden eylem planına geçmek doğru olmaz” dedi.