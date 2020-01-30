Ekonomi Salgın sektörü etkilemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgın sektörü etkilemez

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs’ün Türkiye’nin turizm hedeflerine yönelik etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çinli turist sayısının Türkiye’nin turizm kapasitesinde oranının büyük olmadığını söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ersoy, “Geçen sene 450 bine yakın Çinli turist vardı. Bu sene de büyük bir büyüme bekliyorduk.Türkiye’nin genel turist profilinde bu çok etkili bir sayı değil. Olgunlaştıkça gelişim gösterdikçe adım adım izliyoruz. Türkiye 2019 yılında 52 milyondan fazla turist ağırlayarak,34 milyar dolar gelir elde edecek. Çinle sınırlı kalan ilgili virüs salgını Türkiye’nin turizmini olumsuz etkilemez” şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy

OLUMSUZ ALGI ZARAR VERİR

  • Koronavirüs ile ilgili turizmin algı yönetimi olduğunu belirten Ersoy, “Doğru yönetemezsek bunu başka Türk ekonomisi olmak üzere turizm sektörü olumsuz etkilenir. Yurt dışında yanlış algı yaratırsak turizme ciddi zarar veririz” ifadesini kullandı. Türkiye’de koronavirüse rastlanması durumunda alternatif eylem planlarını devreye sokacaklarını kaydeden Ersoy, “Alternatif eylem planlarımız var. Koronavirüsün 14 gün süresi var, bunu doldurmadan dünya sağlık örgütünün yapacağı açıklama netleşmeden eylem planına geçmek doğru olmaz” dedi.

Vuhan’da 32 Türk var
DÜNYA
Vuhan’da 32 Türk var
Kudüsü koruyacağız

Kudüs'ü koruyacağız

Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve işgali meşrulaştırma planıdır.
Ben bir gün açsamsen nasıl tok yatabilirsin!

Ben bir gün açsam
sen nasıl tok yatabilirsin!

Anadolu İrfanı, 5'inci bölümünde önemli bir soruya cevap arıyor.
Altun: Kudüs, İsraile ait değil

Altun: Kudüs, İsrail'e ait değil

İletişim Başkanı Altun: ​Uluslararası toplum adaletsizliğe karşı birleşmeli.
Filistin'den <br>BMGK girişimi

Filistin'den
BMGK girişimi

​ABD'nin planına bir tasarıyla karşı çıkılacak.
3 il sonuçları açıklandı

3 il sonuçları açıklandı

​Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
FED faiz <br>kararını açıkladı

FED faiz
kararını açıkladı

ABD'den piyasaların beklediği haber geldi.
Kudüs'ü işgal<br>planının şifreleri

Kudüs'ü işgal
planının şifreleri

​Trump'ın sözde barış planının detaylarını anlattık:
DSÖ yeniden toplanıyor

DSÖ yeniden toplanıyor

H​ayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
Tabuta Sığmayanlar: <br>Şehit Ufuk Baysan

Tabuta Sığmayanlar:
Şehit Ufuk Baysan

​FETÖ'cü hainlerin attıkları bombayla şehadete erdi.
TBMM'den ortak Kudüs bildirisi

TBMM'den ortak Kudüs bildirisi

Partiler sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
Hedef yine Aramco

Hedef yine Aramco

​Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.
Daha 1 yaşındaydı

Daha 1 yaşındaydı

​"Bir rüya gibi şokunu üzerimizden atamadık."
Artık mümkün değil!

Artık mümkün değil!

​Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'teki Stav Dergisi'ne mülakat verdi.
Koronavirüs aşısı!

Koronavirüs aşısı!

​İki ülke çalışmalar için harekete geçti.
Boydak'lara<br>kötü haber

Boydak'lara
kötü haber

Yöneticilerine ilişkin FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu dönüşü açıklama yaptı.
Muhabirimiz<br>o binada!

Muhabirimiz
o binada!

​Burası ne Japonya ne de Endonezya...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.