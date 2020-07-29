Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Şampiyon Başakşehire Kiğılı şıklığı
İŞ DÜNYASI

Şampiyon Başakşehir'e Kiğılı şıklığı!

Süper Lig’in şampiyonu Medipol Başakşehir’in kıyafet sponsoru Kiğılı, şampiyon takıma yakışır özel dikim ürünleriyle tepeden tırnağa şık bir görüntü sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin Erkek Giyim Markası Kiğılı.
Türkiye’nin Erkek Giyim Markası Kiğılı.

Türk sporunun ve sporcusunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye’nin Erkek Giyim Markası Kiğılı’nın sponsoru olduğu Medipol Başakşehir, şıklığıyla göz kamaştırdı. Yeni kıyafetleriyle Cumhurbaşkanını ziyaret eden Başakşehir futbol takımı, tepeden tırnağa Kiğılı şıklığını taşıdı.

Türkiye’de erkek hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen aktörler arasında yer alan Kiğılı, yurtiçinde toplam 67 ilde 226 mağazada ve yurtdışında 40 ülkede 150’yi aşkın satış noktasında hizmet veriyor. Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi lider markalardan biri olarak yoluna devam ederken spora ve sporcuya olan desteğini de bırakmıyor.

Sporun ve Sporcunun Destekçisi

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Spor Kulübü’nün kıyafet sponsoru olan Kiğılı’nın CEO’su Hilal Suerdem takımın şampiyonluğunu kutlarken;

“Futbol ekonomisi tüm dünyada önemli bir paya sahip. Onların şıklığından sorumluyuz, bunu aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz. Sponsorluğunu üstlendiğimiz takımlar arasında Başakşehir Kulübü’nün yanı sıra Sivasspor, Göztepe Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Türk Telekom Basketbol Takımı, Bahçeşehir Basketbol Takımı, Balıkesir Spor Kulübü yer alıyor. Yakın zamanda Türkiye Voleybol Federasyon ile çok anlamlı bir çalışmaya imza attık. Yalnızca ülkemizde değil global çapta da spora ve sporcuya desteklerimizi sürdürüyoruz. Yine yakın zamanda Alman takımı Fortuna Düsseldorf Futbol Kulübü’nün ve Buz Hokeyi takımının resmi kıyafet sponsoru olduk. Bu iki sponsorluk Almanya’ya ve bu ülkede açacağımız her mağazaya verdiğimiz önemi de ortaya koyuyor” diyerek spor yatırımlarının önemine değiniyor.

Kiğılı’dan Efsane Takım elbise kampanyası: Takım elbise alana ikincisi bedava!
EKONOMİ
Kiğılı’dan Efsane Takım elbise kampanyası: Takım elbise alana ikincisi bedava!
Abone Ol Google News
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
İmam hatiplilernormalleşme yaşıyor

İmam hatipliler
normalleşme yaşıyor

Okulların yüzde 13 imam hatip ama başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
Kurban Bayramınakorona kuralları

Kurban Bayramı'na
korona kuralları

​Bakan Koca maddeleri tek tek açıkladı...
Süper Lig'de <br>tarihi karar

Süper Lig'de
tarihi karar

​Küme düşme ve yabancı kuralında işler değişti.
Halk TV komedisi

Halk TV komedisi

46 koltuklu Havaist otobüslerinde 100 kişi taşındığını söyledi.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutmanın faziletini Diyanet açıkladı.

10 yıl içinde<br>geri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.

Sow getirecek

Sow getirecek

​​Fenerbahçe golcü oyuncu için görüşmelere başladı.
LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı
Ekonomi

LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı

Ramazan Bayramı'nda onbinlerce çocuğu giydirerek yüzünü güldüren, koronavirüs sürecinde ise Sağlık Bakanlığı'na yaptığı yardımlar ile gündeme gelen Türkiye'nin hazır giyim devi LC Waikiki iyilik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü marka 1 Milyon 700 bin parçadan oluşan 52 TIR'lık giyecek yardımını bayramda çocukların yüzünü güldürmek için İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı. İHH, ilk etapta bayram öncesinde 120 bin çocuğa kıyafetlerini ulaştırdı.
Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hazır: Hem eğitim de hem sağlıkta öne çıkıyor
Gündem

Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hazır: Hem eğitim de hem sağlıkta öne çıkıyor

İstanbul Kartal'da öncü eğitim anlayışıyla binlerce öğrenci yetiştiren Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor.
YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de
Gündem

YKS’de ilk yüzde 32 imam hatipli: İnsan hakları için hukuk okumak isteyen de var Türkiye'nin güçlü ekonomisi için ekonomi okumak isteyen de

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, gençler için şimdi sıra tercihe geldi. Bu süreçte Türkiye genelinden imam hatip lisesi öğrencileri hem ilk yüzde hem de ilk binde önemli başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48'incisi olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacak. Sözel 11'incisi Muhammed Esad Şahindaş da Türkiye’nin güçlü ekonomiye sahip olması için ekonomi eğitimi alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.