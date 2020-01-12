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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği yoldayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknoloji ve sanayi altyapısında önemli adımlar attığını belirtti. Ekonominin her geçen gün canlandığına dikkat çeken Varank, "Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane’de sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu.

"Ekonomik görünüm günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında kaldı." diyen Varank, şu ifadelere yer verdi:

  • "Ekonomiye olan güven artıyor, iç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de aslında gayet kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız."

"2023 YILINI SAĞLAM BİR SANAYİ İLE KARŞILAYACAĞIZ"

"Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak.

  • Gümüşhane'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan İş Geliştirme Merkezinin resmi açılışını yapacağız. 8-8,5 milyon avroluk bu yatırım, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde hayat buldu. Biz buraya şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismini vermek istiyoruz. Biz şehidimizin aziz hatırasını bu merkezde yaşatmak istiyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ZAAF YOK"

Güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda oldukça başarılı operasyonlar yürütüyor. Biz de siyasiler olarak, terörün üzerine en sert şekilde gidiyor, bu konuda en ufak bir zaaf göstermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, nasıl ki bu ülkenin başına bela olan yüzlerce dertten kurtulduysak inşallah bu terör belasından da ebediyyen kurtulacağız."

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