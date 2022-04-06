Şanlıurfa OSB ara elemanda örnek oldu

Coğrafi konumu ve verimli topraklarıyla başta tarımsal üretim olmak üzere sanayi ve turizmde öne çıkan Şanlıurfa’ya yatırımcıların ilgisi sürüyor. Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesinde (OSB) ara eleman sorunu yaşanırken Şanlıurfa OSB bu sorunu çözmeyi başardı. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, bölgenin 6. teşvik kapsamında olduğuna dikkat çekti. Birçok bölgede olmayan desteklerin Şanlıurfa OSB’de bulunduğunu belirten Peltek, bu yüzden yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Mesude Demirhan-İbrahim Halil Peltek

ANAHTAR TESLİM FABRİKA KURULDU

Pandemi sürecinde OSB'de yaklaşık 5 bin kişilik istihdam artışı yaşandığını vurgulayan Peltek, “Pandemide emek yoğun sektörler arasında yer alan ayakkabı ve tekstilde yeni istihdam alanları oluşturuldu. OSB’de 20’nin üzerinde ayakkabı üreticisine çok düşük kiralarla anahtar teslimi fabrika yapıldı. Firmalar, makinelerini OSB’ye getirip hemen işe başlıyor” dedi.

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YABANCI FİRMALARDAN YOĞUN İLGİ

Yatırımcıların İstanbul gibi büyük sanayi şehirlerinde eleman sıkıntısı yaşadığını ancak Şanlıurfa OSB’de meslek eğitim okulu ile bu sorunu çözdüklerini dile getiren Peltek, “Bu okulda OSB’deki firmaların ihtiyaçlarına göre eleman yetiştiriliyor. Okuldan mezun olan öğrenciler hemen işe başlıyor” dedi.

AVRUPALILAR YAKIN TAKİPTE

Mevcut OSB’de yer kalmaması nedeniyle yatırımcılara cevap verebilmek için 2. OSB’nin kuruluş çalışmalarına başladıklarını ifade eden Peltek sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut OSB’miz 1.700 hektar alan üzerine kurulu. Yeni OSB’mizin büyüklüğü yaklaşık 2 bin hektar olacak. Yeni yer tahsisi yürürlüğe girdiği zaman alan bakımından Türkiye’nin 5’nci büyük OSB’sine sahip olacağız. Şu anda 50-60 sanayici yer tahsisi için bekliyor. Yeni kurulacak OSB’ye sadece Türkiye’den değil yurt dışından da bir çok firma ilgi gösteriyor. Avrupa ortaklı büyük tekstil firmaları üretimlerini Şanlıurfa’da yapacak.”

Pamuğun katma değeri artacak

İbrahim Halil Peltek, bugüne kadar bölgeden toplanan pamuğun çırçırlanıp satıldığını, yeni dönemde pamuğun katma değerinin artırılması için çalışacaklarını söyledi. Peltek, “Pamuğun katma değerini şehrimizde bırakmak istiyoruz. Hedefimiz pamuğumuzu iplik, kumaş ve konfeksiyona dönüştürerek markalaşmak” diye konuştu. Fıstıkla ilgili açıklamalarda da bulunun Peltek, “Türkiye’de en fazla fıstık üretimi şehrimizde yapılıyor. Fıstığın tescilini de alacağız. Bütün altyapı çalışmalarımız hazır. Bu bölgeden fıstığın ihracatını Avrupa ve Ortadoğu’ya yapacağız” dedi.

Türkiye’nin 2. gıda OSB’si kuruluyor

Şanlıurfa’da inşaatı devam eden Türkiye’nin ikinci Gıda İhtisas OSB’sinde sona yaklaşıldı. Toplam 86 firmanın faaliyet göstereceği bölge için yer tahsisi görüşmeleri sürüyor. Şanlıurfa TSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, “TÜBİTAK ile ortak çalışma yürütüyoruz. Alacağımız 1,4 milyon avro hibe ile Türkiye’nin en büyük gıda analiz laboratuvarını kuracağız. Laboratuvar sadece Şanlıurfa’ya değil tüm bölgeye hizmet verecek” şeklinde konuştu.