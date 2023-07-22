Sarsılmaz ‘SAR 2023’ü tanıttı: 100’üncü yıla özel tabanca

Latif Aral Aliş
143 yıllık geçmişiyle Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Sarsılmaz Silah Sanayi, "SAR 556 MT" hafif makineli tüfek, "25 milimetre Kara Topu" ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak ürettiği ‘SAR 2023’ tabancasını kamuoyuna tanıttı.
YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR
Otonom silah sistemi SARBOT ile savunma sanayiine odaklanan Sarsılmaz, ATAK helikopteri başta olmak üzere Milli Hava ve Kara platformları için geliştirdiği silah sistemlerinin yanı sıra, zırhlı kara platformları için de tamamen ‘yerli ve milli’ çözümlerle IDEF’e hazır durumda.
SON 20 YILDA BÜYÜK GELİŞİM SAĞLADIK
Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “Bir ordunun ihtiyacı olan bütün silahları imal diyoruz. Son 20 yılda hükümetin verdiği desteklerle ve savunma sanayiini ayağa kaldırmasıyla büyük gelişim sağladık” ifadelerini kullandı.
80’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz ise, 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özyılmaz, “Dünyanın en büyük bireysel silah pazarı olan ABD’de de ürünlerimiz yoğun bir beğeni görüyor” şeklinde konuştu. Özyılmaz, ‘SAR 2023’ün fuarın ardından satışa çıkacağını açıkladı.