Sarsılmaz ‘SAR 2023’ü tanıttı: 100’üncü yıla özel tabanca

İhracatta ağırlığı her geçen gün artan savunma sanayii, Erdoğan'ın Körfez turu ile yeni bir ivme yakaladı. Baykar, MKE, Aselsan ve Otokar gibi şirketlerin anlaşmalarıyla sektörün, 6 milyar dolarlık 2023 hedefine yıl bitmeden ulaşması bekleniyor. Geçen yıl 4,4 milyar dolar olan savunma sanayii ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 2,3 milyar dolara ulaştı.