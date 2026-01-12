Satış yarışının galibi Renault

Geçen yıl 1,4 milyona yakın aracın satıldığı ve rekorların tazelendiği satış yarışına Renault rekorla cevap verdi. Toplamda 144 bin 331 araç satışıyla Türkiye’deki her 10 araçtan birini satan markanın amirali ise 51 bin 717 adetle yerli Clio modeli oldu. İkinci sıradaki diğer yerli Megane ise 48 bin 99 adetle ikinciliği elde etti.
Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla yıl boyunca çok önemli başarılara imza atan MAİS, otomotiv sektörünün rekora koştuğu 2025 yılını, kullanıcıların en çok tercih ettiği markalarıyla zirvede tamamladı.
KENDİ REKORUNU DA TAZELEMEYİ BAŞARDI
Sektör 2025 yılında toplam satışlarda 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşarak tüm zamanların en çok satış yapılan yılı olarak rekor kırdı. Renault ise bu rekor yılda toplam pazarda ulaştığı 144 bin 331 satış adedi ve yüzde 10,5 pazar payının yanı sıra, otomobil pazarında ulaştığı 131 bin 764 satış adedi ve yüzde 12,1 pazar payı ile hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında en çok satan marka olarak lider konumda yer aldı. Renault ayrıca, Türkiye tarihinde şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına da ulaşmayı başardı.
CLİO ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Renault Clio ve Renault Megane Sedan ise 2025 yılında da kullanıcıların en çok tercih ettiği modeller oldu. Renault Clio ulaştığı 51 bin 717 adetlik satış rakamı ile 2025 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olarak zirveye yerleşti. Renault Megane Sedan ise 48 bin 99 adetlik satış rakamı ile Clio’nun hemen arkasından ikinci sırada konumlandı. Renault’nun bu iki yerli modeli, otomobil pazarındaki satışlardan elde ettiği toplam yüzde 9,2 pay ile açık ara öne çıktı. B-SUV segmentinin güçlü ve iddialı modellerinden Dacia Sandero Stepway, 23 bin 699 satış adedine ulaşarak 2025 yılını B-SUV segmentinin zirvesinde kapattı. MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, “2026 yılında da büyüme odaklı bu yolculuğumuzu sürdüreceğiz” dedi.
YENİ BOREAL ÜRETİMİ BU YIL BAŞLAYACAK
- Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda yerli olarak üretilecek yeni modelleriyle yıl boyunca adından söz ettirecek olan MAİS, 2026 yılının ilk çeyreğinde altıncı nesil Yeni Renault Clio ile iddialı bir başlangıç yapacak. Yine yerli olarak üretilecek olan Renault Boreal de, 2026 yılının en güçlü ve en önemli modelleri arasında yer alacak. Makyajlı Megane E-Tech ve Scenic de Renault’nun yeni elektrikli modelleri olarak Türkiye’de satışa sunulacak. Renault Master’ın minibüs versiyonu da bu yıl satışa geri dönecek. Dacia’da ise Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modelleri yılın ilk çeyreğinde tamamen yenilenmiş olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Alpine’in yeni sportif fastback modeli A390 Türk müşterilerle buluşacak.