471 bin TL'ye Togg T10X ve T10F dönemi başladı: İşte 2026’nın "Sıfır Faiz" kampanyası ve yeni fiyat listesi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satış başarısıyla tamamladıktan sonra, 2026 yılına dev bir kampanyayla merhaba dedi. Hem T10X hem de yeni sedan modeli T10F için "sıfır faiz" seçeneği sunan Togg, kurumsal müşterilerine 471 bin TL ödeyene yeni nesil araç sahibi olma yolunu açıyor...
SEDAN MODELİ T10F İÇİN SIFIR FAİZ FIRSATI
Togg’un sedan modeli T10F, sınırlı sayıda araç için geçerli özel bir finansman paketiyle satışa sunuldu.
FAİZSİZ SEÇENEK
T10F V2 ve T10F 4More modellerini tercih eden bireysel kullanıcılar, 600 bin TL’ye kadar olan kredilerde 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyor. Bu seçenekte aylık taksitler 50 bin TL olarak belirlendi.
UZUN VADE İSTEMEYENLERE
Vadeyi uzatmak isteyenler için T10F 4More modelinde 1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade ve yüzde 2,33 faiz oranı sunuluyor (Aylık ödeme: 69 bin 4 TL).
T10F V2 için 1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,38 faiz oranıyla aylık 68 bin 455 TL ödeme planı oluşturulabiliyor. T10F V1 için ise 1,3 milyon TL kredi imkanı, yüzde 2,42 faizle aylık 52 bin 847 TL taksitle sunuluyor.
T10X ALACAKLARA ÖZEL ÖDEME PLANLARI
Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli SUV’u T10X için de bireysel kullanıcılara özel paketler devreye alındı:
V2 İÇİN SIFIR FAİZ: T10X V2 modelinde 400 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor (Aylık ödeme: 33 bin 334 TL).
4MORE İÇİN SIFIR FAİZ: T10X 4More versiyonunda limit 600 bin TL’ye çıkıyor; yine 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ile aylık 50 bin TL ödeme imkanı tanınıyor.
UZUN VADELİ KREDİLER
T10X V2 için 48 ay vadeli 1,7 milyon TL kredi (Aylık 68 bin 455 TL) veya T10X V1 için 48 ay vadeli 1,3 milyon TL kredi (Aylık 52 bin 847 TL) seçenekleri de masada.
KURUMSAL MÜŞTERİYE KREDİ LİMİTİ ARTTI
Togg, şirketler ve ticari kullanıcılar için kredi limitlerini yukarı çekti. Hem T10F hem de T10X modellerinde kurumsal müşterilere 1,9 milyon TL’ye kadar kredi çıkabiliyor.
Kurumsal alımlarda T10F V2 ve 4More için 600 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği korunurken; uzun vadede 1,9 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,72 faiz oranıyla (Aylık 73 bin 212 TL) finansman sağlanabiliyor.
2026 TOGG FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yeni yılda Togg fiyatlarında sınırlı bir artış gözlendi. Opsiyon fiyatları sabit kalırken, araçların başlangıç fiyatları güncellendi.
Togg T10X OCAK 2026 FİYAT LİSTESİ:
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL (Aralık fiyatı: 1.862.000 TL)
V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 180 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 178 bin TL
Togg T10F OCAK 2026 FİYAT LİSTESİ:
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 886 bin TL (Aralık fiyatı: 1.878.000 TL)
V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 196 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
V2 4More: 3 milyon 178 bin TL
OPSİYONLARA ZAM YOK
Togg, araç fiyatlarındaki artışa rağmen donanım paketlerinde fiyat değişikliğine gitmedi.
19 inç jantlar: 40 bin TL
Teknoloji ve Konfor Paketi: 50 bin TL (T10F için 40 bin TL)
Panoramik Cam Tavan ve Meridian Ses Sistemi: 65 bin TL (T10F için 50 bin TL)
V2 4More'a özel Obsidiyen Tasarım Paketi: 100 bin TL olarak sabit kaldı.