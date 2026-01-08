471 bin TL'ye Togg T10X ve T10F dönemi başladı: İşte 2026’nın "Sıfır Faiz" kampanyası ve yeni fiyat listesi

KURUMSAL MÜŞTERİYE KREDİ LİMİTİ ARTTI





Togg, şirketler ve ticari kullanıcılar için kredi limitlerini yukarı çekti. Hem T10F hem de T10X modellerinde kurumsal müşterilere 1,9 milyon TL’ye kadar kredi çıkabiliyor.

Kurumsal alımlarda T10F V2 ve 4More için 600 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği korunurken; uzun vadede 1,9 milyon TL kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,72 faiz oranıyla (Aylık 73 bin 212 TL) finansman sağlanabiliyor.