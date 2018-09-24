Ekonomi Satışı dakullanımı dadenetimsiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Satışı da kullanımı da denetimsiz

Bilinçsiz havai fişek kullanımının neden olduğu yaralanma ve yangınlar, gözleri satıcılara çevirdi. Yasak olmasına rağmen el altından satılan havai fişekleri, yeterlilik belgesi olmayan kişiler dahi kolayca alabiliyor. Fiyatların ucuzluğu ve denetimsizlik sebebiyle, terör örgütleri de güvenlik güçlerine saldırılarda kullanıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Havai fişekleri dolaba gizleyen dükkan sahipleri, sadece müşteri istediği zaman çıkartıyor.
Havai fişekleri dolaba gizleyen dükkan sahipleri, sadece müşteri istediği zaman çıkartıyor.

Özel günlerde gelişigüzel kullanılan havai fişeklerin, son dönemde ciddi yaralanmalara neden olması dikkat çekti. Her köşe başında patlayan havai fişekler çok sayıda insanın ağır derecede yaralanmasına neden olurken, bilinçsiz kullanım sonucu çıkan yangınlarda, ormanlar da büyük zarar gördü. Havai fişek piyasasını araştıran Yeni Şafak, yasak olmasına rağmen onlarca dükkanın gizliden havai fişek satışı yaptığını ortaya çıkardı.

FİYATI 25-300 TL ARASI

Eminönü'nde parti malzemesi satan dükkanların çoğunda havai fişek satışı yapıldığı görüldü. Dükkan sahipleri, havai fişekleri dolaba gizlerken, sadece müşteri istediği zaman çıkartıyor. Aynı dükkanların internet sitelerinde ise yasak olduğu için havai fişek satışı bulunmuyor. Fiyatları ise adet ve büyüklüğüne göre 25 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Terör örgütleri de denetimsizlik sebebiyle kolay ulaşabildikleri havai fişekleri güvenlik güçlerine saldırıda kullanıyor.

YETERLİLİK BELGESİ ŞART

Havai fişekle ilgili kanun oldukça net. Yönetmeliğe göre, ulusal bayramlar ve istisnai durumlar dışında özel izinle havai fişek atışı yapılabiliyor. Birçok vatandaşın havai fişekleri ateşleyebilmek için ‘A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi’nin bulunması gerektiğinden haberi dahi yok. Yeterlilik belgesinin en dikkat çeken şartı ise psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi kuruluşlar tarafından düzenlenecek sağlık raporu.

PSİKOLOJİK DURUM ÖNEMLİ

Havai fişek kullanacak kişilerin psikolojik durumuna bakılmasının önemine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Bakım, “Toplum içerisinde dürtülerini kontrol edemeyen kişilerde yangın çıkartma ve patlayıcı kullanma gibi durumlar gözlenebilir. Bu tarz kişilik tipine sahip olanlarda yangın çıkarırken, olanları izlerken haz alma, rahatlama sağladığı test edildi. Ateşli maddelerle çalışanların psikiyatrik bozukluklarının olmaması gerek” diye konuştu.

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  • Gürkan Altay, elinde tuttuğu havai fişeğin peş peşe patlaması sonucu elinden yaralanmıştı.
  • Biri ormanı yaktı diğeri kendini
  • Eminönü Mısır Çarşısı’nda parti malzemeleri satan bir dükkan sahibi, nişan için havai fişek satın almak istediğimizi söylediğimizde, nasıl kullanacağımızı tüm ayrıntılarıyla anlattı. Eyüpsultan’da bulunan Alibeyköy otobüs terminalinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu ölümden dönmüştü. Altay, 1 hafta önce meydana gelen olayda, bilinçsiz kullanım sonucu peş peşe yaşanan patlamalarda elinden yaralanmıştı. Antalya Kemer’de ise kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için ormanda havai fişek patlatan 29 yaşındaki Maruf S. yangın çıkardı. Yangın büyümeden söndürülürken genç ise gözaltına alınmıştı.

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