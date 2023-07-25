Savunma Sanayii fuarı IDEF’23 kapılarını açıyor

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmayı amaçlayan firma, buna yönelik geliştirdiği ürünler ile yerli ve milli savunmaya destek olacak. Birkaç yıldır sürdürdüğü AR-GE çalışmaları akabinde savunma sanayisine yönelik çalışmalarına devam eden, bugüne kadar geliştirdiği ürünleri "CW Defence" olarak tek çatı altında toparlayan CW Enerji, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) geliştirdiği ürünleri sergileyecek.