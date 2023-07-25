Savunma Sanayii fuarı IDEF’23 kapılarını açıyor

CW Enerji
CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunmayı amaçlayan firma, buna yönelik geliştirdiği ürünler ile yerli ve milli savunmaya destek olacak. Birkaç yıldır sürdürdüğü AR-GE çalışmaları akabinde savunma sanayisine yönelik çalışmalarına devam eden, bugüne kadar geliştirdiği ürünleri "CW Defence" olarak tek çatı altında toparlayan CW Enerji, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) geliştirdiği ürünleri sergileyecek.
DEPOLAMA SİSTEMİNDEN GÜNEŞ PANELLERİNE
Sergilenecek ürünler arasında mobil askeri enerji üretim sistemlerinden mobil enerji depolama sistemlerine, güvenlik sistemlerinden sert arazi koşullarına dayanıklı güneş panellerine kadar geliştirmekte olduğu birçok ürün bulunuyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, alanında uzman mühendis, danışman kadrosu ile savunma sanayisine yönelik teknolojik, askeri standartlara uygun ürünler geliştirdiklerini belirtti.