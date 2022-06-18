Savunma sanayiine yeni ustalar geliyor: Adaylar tezgah başında

Startı 13 Mayıs’ta verilen ve 27 Eylül’de son bulacak eğitim kurslarından birinin adresi de OSTİM OSB meslek eğitim programının elektrik elektronik alanında eşleştirilen Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

İlk ve ortaöğretimde milyonlarca öğrenci dün karne alırken, yaz boyunca mesleki eğitim merkezlerinde ustalık belgesi için yüz binlerce aday hünerlerini sergileyecek. Startı 13 Mayıs’ta verilen ve 27 Eylül’de son bulacak eğitim kurslarından birinin adresi de OSTİM OSB meslek eğitim programının elektrik elektronik alanında eşleştirilen Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

PRATİK İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Haftanın 3 günü yoğunlaştırılmış eğitime alınan kursiyeler yapılacak sınavla birlikte ustalık belgelerine kavuşacak. Kursiyerlerin içlerinde pratiğini geliştirmek isteyen mühendisler de var. Burak Üstündağ (27) Karabük Üniversitesi Mekatronik mühendisliği mezunu. Üstündağ, “Teknolojiye meraklıyım. Bu kurs sayesinde pratiğimi geliştiriyorum. Savunma sanayii alanında ilerlemek istiyorum ama tam bu kurs sayesinde tam donanımlı olmak istiyorum. Üniversite eğitimimiz de bazı eksikliğimiz vardı. Bu kurs pratikte benim için biçilmiş kaftan. Hocalarımız alanında uzman ve tecrübeli. Buradan edineceğim bilgi ve becerilerle savunma sanayi alanında tam donanımlı olarak sahaya çıkacağım. Bu alanda ter dökmek hayalimdi” dedi.

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Burak Üstündağ

BELGEMİ ALMAYA GELDİM

Güzel sanatlar fakültesi mezunu Nuh Kılıç ise “Okuldan mezun olduktan sonra iş bulamadım. Beyaz eşya tamircisi oldum ve elektrik elektronik alanı kursta dikkatimi çekti. Sonra savunma sanayine girdim ama mesleki alanda belgem olmadığı için kursun yolunu tuttum” dedi.

Kursiyelerden Tarık Eray Mencik (22) meslek lisesi endüstriyel otomasyon teknolojileri mektronik mezunu. Mencik, “İş arayışım oldu ama bulamadım. Askere gittim, geldikten sonra kendi mesleğimle alakası olmayan bir ithalat-ihracat üzerine ticarethanede çalıştım. Burada elektrik elektronik alanında temel bilgileri öğrenerek pratik kazanıyoruz. Ustalık belgemizi aldıktan sonra da savunma sanayii alanına yönelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hayallerimin peşinden koştum

Ramazan Atlıhan (33), Nuh Kılıç (28), ve Çağrıcan Deretarla’nın (34) hedefleri ortak. 3 arkadaş Fransız bir savunma sanayine kablolama sistemi üreten bir firmada çalışıyor. Gıda teknolojisi mezunu Atlıhan, “Hayalim savunma sanayinde çalışmaktı. Hem alanımda belge alabilmek hem de pratik kazanmak için kurs fırsat oldu” dedi.