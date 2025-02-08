Savunmada AB kapısı Portekiz’le açıldı

Türk savunma sanayiinin başarısı ve ihracatları ses getiren projelere imza atıyor. Ülkemizi gururlandıracak bu başarılardan birine de STM imza attı. Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda, 2 adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi için açtığı iki adet lojistik destek gemisi yapım ihalesini kazan STM’de Genel Müdür Özgür Güleryüz, "Portekiz ile iki yıldır süren görüşmeler sonucunda NATO ve AB ülkelerine açılan bir kapı oluşturduk. Bu ihracat, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü kanıtlayan önemli bir adımdır" dedi.

Bu proje, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracat projesi olma özelliğini taşıyor.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİK

"Şartnamede belli gemi özellikleri vardı ama bir taraftan yaptığımız görüşmelerin neticesinde onların isteklerine bir gemi tasarladık” diyen Güleryüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk baştan tek gemi olacaktı, sonrasında iki gemiye çıktı. Avrupa'dan en güçlü diyebileceğimiz gemi inşaat firmaları ile yarıştık. Şeffaf bir ihale gerçekleştirildi. Aşama aşama gitti. En yüksek teklif puanının STM'nin çözümü aldı. Çok yakın zaman içerisinde başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARGU YAKINDA ENVANTERDE

STM’nin önemli bir kuvvet çarpanı olan Kargu İHA’da da çalışmaların sona geldiğini belirten Güleryüz, "Kargu'nun radar tarafından tespit edilmesi oldukça zor. Son derece sessiz ve 150 kilometre hızla hedefe gidebiliyor. Arayıcı başlık entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Hem tekil hem de sürü konseptiyle hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Zırh delici testleri tamamlandı ve yakın zamanda envantere girecek" dedi.

Özgür Güleryüz

KAAN’IN SİBER GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ

"KAAN projesinin siber güvenliği STM tarafından sağlanıyor” diyen Güleryüz, bu altyapının gemi platformları ve diğer askeri sistemler için de geliştirildiğini söyledi. STM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma merkezinin ikinci faz çalışmalarını da yürütüyor. Özgür Güleryüz, "Siber güvenlik sadece bilgi işleme merkezlerinin kontrolü değil, platform seviyesinde de alınması gereken önlemleri içeriyor. Kullanıcıları da bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.







