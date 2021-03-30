​Savunmadan atak gelecek​

Salgın sürecinde üretim potansiyeli ile öne çıkan Türkiye, ihracata ara vermeden devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, çok sayıda sektör için büyük bir fırsat döneminin arifesinde olduklarının altını çizdi.

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İhracat 2021 Raporu’nun tanıtım toplantısında konuşan Gülle, 2025-2030 ve 2035 için küresel ticaret ve ekonomi projeksiyonlarına raporda yer verdiklerini belirterek, “2035’te ülkemiz ihracat artışının en yüksek olacağı sektörün yüzde 425 artışla ‘savunma ve havacılık sanayi’ olmasını bekliyoruz. Onu yüzde 297 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 179 ile makine ve aksamları, yüzde 164 ile halı ve yüzde 156 ile mücevher sektörlerinin takip edeceğini öngörüyoruz. Küresel talep noktasında ise 2025’te ilk 3’te yer alması beklenen sektörler sırasıyla, ‘kimyevi maddeler ve mamulleri’, ‘elektrik elektronik’ ve ‘otomotiv endüstrisi’ sektörleri olurken, 2035 yılında da sıralamanın değişmemesini bekliyoruz” dedi.

OYNAT 04:23 ​Türkiye'nin hipersonik yeni silahı: Barutsuz sesten 8 kat hızla mermi atıyor Gelişen teknoloji ve değişen savunma şekilleri sonrası Türk savunma sanayi de yeni nesil silahlarını peş peşe görücüye çıkarıyor. Söz konusu silahlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise elektrik enerjisi ile çalışan sistemler oluyor. Süpersonik hızlara ulaşan sistemler ile kritik hedefler de kolaylıkla imha edilebiliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yeni nesil silah sistemlerinden SAPAN'ı aldı. BiP'te paylaş

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Gülle, ihracatçılardan bu projeksiyonların üzerine çıkmasını beklediklerini, projeksiyonların üzerine çıkabilmek için aralıksız çalıştıklarını bildirdi. Her ay 1500 firmanın ihracat ailesine katıldığını aktaran Gülle, son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştıklarını anlattı.

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TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALI İHRACATI ARTIRACAK

İsmail Gülle, lojistikte küresel olarak yaşanan sorunları dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu küresel soruna ulusal bir çözüm getirmek adına hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı’mızı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Portal, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek."