Ekonomi Savunmanın hızı ABDyi ürküttü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunmanın hızı ABD’yi ürküttü

Geçen yıl savunma sanayii ihracatını 2 milyar dolara çıkaran Türkiye’nin kararlı adımları uzun süredir gündemi meşgul eden F-35 sorununun altındaki en büyük sebep olarak gösteriliyor. Uzmanlar, ABD’nin savunma sanayi pazarındaki olası kaybının bu tutumu tetiklediğini belirtiyor.

Burak Karaca Yeni Şafak
Son olarak Paris’te düzenlenen uluslararası havacılık fuarında da tanıtılan milli muharip uçağıyla da Türk savunma sanayi tam not alarak rakiplerinin dikkatini çekti.
Son olarak Paris’te düzenlenen uluslararası havacılık fuarında da tanıtılan milli muharip uçağıyla da Türk savunma sanayi tam not alarak rakiplerinin dikkatini çekti.

ABD’nin son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırgan tutumun arka planında, savunma sanayimiz ve şirketlerimizin uluslararası pazarlarda gösterdiği başarı olduğu ifade ediliyor. Yaptırım tehditlerinin sebebi Türkiye’nin savunma sanayi ihracatını 2014-2018’de 2009-2013 dönemine göre yüzde 170 arttırması olarak da gösteriliyor. Küresel silah ticaretindeki payını yüzde 0,4'ten yüzde 1'e yükselten Türkiye, şimdilik ciddi bir rakip olmasa da kısa sürede gösterilen başarı sonrasında ABD’nin pazarlarından pay alabilir. Bu nedenle, S-400 krizini bahane eden Trump yönetimi, Türk savunma sanayiini baltayabileceğini düşünüyor.

ÇELİKTEKİ SENARYONUN BENZERİ GÜNDEMDE

Türkiye bunun benzeri bir örneği, çelik ithalatında yaşadı ve Trump yönetiminin getirdiği yüzde 25 gümrük vergisine karşı, alternatif pazarlara yönelerek buradaki açığı kapatmayı başardı. Bu gelişmeler sonrasında geri adım atmak zorunda kalan ise Washington yönetimi oldu. Donald Trump, 1 yıl dolmadan kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü aktaran Trump, geçtiğimiz aylarda, söz konusu vergiyi kaldırdığını açıkladı. Türkiye’nin 2014-2018 döneminde savunma sanayindeki ithalatının yüzde 60’ı ABD’den gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN KOZU ALTERNATİF PAZAR

Türkiye'nin savunma havacılık ihracatı 2018'de 2 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ABD’ye yapılan ihracat ise 726 milyon dolar ile toplam ihracatın yaklaşık yüzde 30’unu kapsadı. Örneğin 2018 yılında ülkemizden ABD sivil uçak sanayine 300 milyon dolarlık motor parçaları satışı yapıldı. Askeri araçlar ve savaş uçaklarının parçalarındaki satış ise toplam satış 250 milyon dolar oldu. Ayrıca, Türk savunma sanayi şirketleri F-35 uçaklarının yaklaşık 937 adet parçasını üretiyor. Bu parçalarda Türk tarafının atacağı adımlarla ABD üretimini zorlayabileceği ifade ediliyor. Birçok uzmana göre, Türkiye’nin de bu konuda alternatifleri bulunuyor. Öncelikle mütekabiliyet ilkesi gereğinde, Türkiye’nin ithalatını durdurması veya savunma sanayiindeki stratejik ham maddelere kısıtlama getirmesi Türkiye kadar ABD’nin kaybı anlamına gelecek. Ülke gelirin yanında stratejik ara ve ham maddelerden de olacak.

REKLAM

Ersan Bocutoğlu

NOTLAR S-400’DEN DOLAYI DÜŞÜRÜLDÜ

Avrasya Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Moody’s’in Türkiye’nin notunu düşürmesini, “Bu durum, Türkiye’nin tavrı ve S-400 sistemi ile yakından ilişkilidir” şeklinde yorumluyor. Standard&Poor’s, Moddy’s ve FitchRating’in derecelendirme piyasasının yüzde 95’ini kontrol ettiğini söyleyen Bocutoğlu, “Bu kuruluşlar, Finansal Elitin ülkeleri kontrol etme araçlarıdır” diyor.

  • MÜCADELE YERLİ ÜRETİMDEN GEÇİYOR
  • Kredi derecelendirme kuruluşlarının 2007 küresel krizinin sorumlusu olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, bu durumla mücadele edilmesi için neler yapılması gerektiğini anlattı. Bocutoğlu, yerli üretimi arttırarak, ihracatın ithalata bağımlılığının düşürülmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
  • ABD’DEN BİR YAPTIRIM TEHDİDİ DAHA
  • ABD Savunma Bakanlığı’nın satın almadan sorumlu yetkilisi Ellen Lord, Türkiye’nin S-400 istemi satın alma planları nedeniyle Washington’un F-35 parçaları üreten Türk şirketlere ek olarak, diğer şirketlere finansal yaptırımlar getirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti. Lord “S-400 ve F-35 etkisiyle, sanayimize yönelik etkiyi iki bölüme ayırdık. Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmenin bir yolunu bulmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

OYNAT 00:55
"Milli Muharip Uçağı" Fransa'da görücüye çıktı
TUSAŞ, 'Milli Muharip Uçağı'nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı.

Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalaryapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.
Bin yıldır bu topraklardayız

Bin yıldır bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Birbirlerini yalanladılar

Birbirlerini yalanladılar

Küçükkaya 3 dakika dedi, İmamoğlu 20 dakika.
Pentagon'da<br>sil baştan

Pentagon'da
sil baştan

S-400 mektubuyla tepki çekmişti, koltuktaki ömrü kısa sürdü.
42 yıl sonra açılacak

42 yıl sonra açılacak

KKTC'den önemli karar, 'Hayalet Şehir' açılıyor.
TBMM'den geçti

TBMM'den geçti

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi.
Zalimler için<br>yaşasın cehennem!

Zalimler için
yaşasın cehennem!

Erdoğan, gıyabi cenaze namazında konuştu.
Yağmur'u<br>yazana kadar 3 ay<br>duvarlarla konuştum

Yağmur'u
yazana kadar 3 ay
duvarlarla konuştum

​Nurullah Genç, roman tadındaki hayat tecrübesini GZT'ye anlattı.
6 kişinin<br>cesedi bulundu

6 kişinin
cesedi bulundu

Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi kayıp.
Salah'ın<br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.
Araştırılsın

Araştırılsın

Mursi'nin ani vefatı derin şüpheleri de beraberinde getirdi.
Normal çünkü taraf

Normal çünkü taraf

MHP'li Celal Adan, yayın öncesi CHP'nin adayı ile Küçükkaya'nın gizli otel buluşmasını yorumladı.
Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı
Gündem

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz
Gündem

TÜRGEV: CHP adayını özür dilemeye davet ediyoruz

TÜRGEV, CHP İstanbul adayı İmamoğlu'nun ortak yayında yapmış olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesinden yayınlanan açıklamada, "Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den il il sel, yıldırım, dolu uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Yapılan uyarılarda ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.