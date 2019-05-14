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Ekonomi Seçim nedeniyle tatil tarihini değiştiriyorlar
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçim nedeniyle tatil tarihini değiştiriyorlar

İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenecek olması nedeniyle İstanbulluların büyük bir bölümünün tatil tarihlerini değiştirme yönünde karar verdikleri, turizm sektörünün de tatilcilerin taleplerini olumlu karşıladığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenecek olması nedeniyle tatilini iptal etmek isteyen ya da tarih değişikliği talep eden İstanbullulara gerek seyahat acenteleri gerekse otelciler tarafından gereken desteğin verileceğini belirtti.

Tatili 23 Haziran'a denk gelen vatandaşlarda iptal ya da erteleme başvurularının başladığını dile getiren Ayık, "Yasanın verdiği hakları sonuna kadar kullanabilirler. Bir ay kalana kadar kesintisiz iptaller ya da tarih değişiklikleri yapabilirler ancak süreyi kullanamayan, kaçıranlara da ayrıcalık tanımaya hazırız. Gereken desteği sağlayacağız." dedi.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye'de vatandaşların seçim konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Ayık, seçime katılma oranlarının dünya ortalamalarının üstünde olduğunu ifade etti.

İptal ya da ertelemeye ilişkin henüz net rakamların ortaya çıkmadığını ifade eden Ayık, "Tahminime göre, seçim tarihine denk gelen süre içerisinde kolay kolay kimse seyahat etmeyecek, oylarını kullanacak. Yapılan rezervasyonlar da ya iptal edilecek ya da tarih değişikliğine gidilecek. Bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

  • Vatandaşların taleplerini olumlu karşılayacaklarını söyleyen Ayık, vatandaşlardan iptal ya da erteleme için hızlı hareket etmelerini istedi.

İPTALDEN ÇOK TARİH DEĞİŞİKLİĞİ VAR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da şu anda iptalden çok tarih değişikliği yapmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Turizm sektörünün ana aktörlerini oluşturan seyahat acenteleri, hava yolları şirketleri ve konaklama sektörü olarak İstanbullu tatilcilere ücretsiz değişim ve iptal hakkı tanıdıklarını aktaran Atmaca, şöyle konuştu:

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"İstanbul'daki seçimler Türkiye için önemli. İnsanlar da buna çok duyarlı. Birkaç gündür iptal ve değişiklikle ilgili talepler geliyor. Özellikle tarih değişikliğine ilişkin ciddi talep alıyoruz. Tatillerini iptal etmiyor, tarih değişikliğine gidiyor. Seçim bizim için de önemli, böyle bir duruma kayıtsız kalamayız. Biz de tatilcilerimize gereken desteği veriyoruz."

"Son derece saygı duyulması gereken bir konu"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da oy verme işleminin vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Vatandaşlık görevini yapmak isteyen tatilcilere sektör temsilcileri olarak da destek verdiklerini söyleyen Yağcı, "Şu anda değişiklikler başladı. Son derece saygı duyulması gereken bir konu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza tatil süreçlerini iptal etme ya da erteleme, uçak biletlerini değiştirme gibi ihtiyaçları sektörler tarafından karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

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