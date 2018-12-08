Sektör hızlandı

Gayrimenkul sektörünün üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. Son dönemde sektörde başlayan hareketlilik daha da hızlanıyor. Sektör, yabancı yatırımların ağırlığının hissedileceği yeni bir viraja giriyor. Yeni dönemde yabancı alımlarını ve yabancı fonların ilgisini daha çok görmeye başlayacağız. Artık Türkiye’den inşa halindeki konutu peşin satın alan da vatandaşlık hakkından yararlanabilecek.

15 MİLYAR DOLAR ARTIK HAYAL DEĞİL

Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. Noterden düzenlenen sözleşmeyle satın alınan gayrimenkul üç yıl süreyle devir edilemeyecek. Sektör temsilcileri yeni teşvik ile yabancıya konut satışının 15 milyar dolarlık seviyeye yükseleceği ve bunun 60 milyar dolarlık ihracata denk gelen döviz girdisi yaratacağı dile getirdi. 2019’da yabancıya satış rekorunun da garantilendiğine vurgu yapıldı.

118 FARKLI YATIRIMCI TOPLAM 2,43 KAT TALEP

Sektöre moral olan bir diğer gelişme Türkiye’nin ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracının sonuçları oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kurucusu olduğu ve Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu.

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3 AYDA BİR KUPON ÖDEMELİ

Toplam 3,15 milyar TL nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK’ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Garanti Bankası’nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon’un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK’ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacak.

BORSA İSTANBUL’A KOTE OLACAK

İhraç edilen VDMK’lar, JCR Eurasia Rating tarafından “yüksek düzeyde yatırım yapılabilir” kategoride değerlendirildi ve Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)’ olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyon ile yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecek.VDMK’lar Borsa İstanbul’a kote olacak” denildi

Bülent Kozlu

Yabancı fonların alımı artacak

Türkiye, Dubai’de gerçekleşen ve 24 ülkeden toplam varlıkları 2 trilyon doları aşan 250’nin üzerinde yatırımcının katıldığı Private Equity Real Estate (PERE) Investor Forum’unda da gündem oldu. Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu, Körfez Bölgesi başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda fonun Türkiye’de olası yatırım fırsatlarını yakından incelediğini söyledi. Kozlu, “Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

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Berra Doganer

Taze kaynak

Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr Berra Doganer, VDMK’yi iyi tasarlanmış ve teminat yapısı güçlü bir ürün olarak tanımladı. Doğaner, “Bankalar alacaklarını menkul kiymetlestirmek suretiyle taze bir nakit kaynak elde ettiler ve bu kaynağı yeniden reel sektöre sunarak deger yaratmış olacaklar. Ote yandan sermaye piyasalarımız da yeni bir ürüne kavuşmuş oldu” dedi.