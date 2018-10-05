Sektörde yeterlilik şart

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe yeterlilik şartlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Mağduriyetlerin de önüne geçmek için yeterlilik şartlarının acilen düzenlenmesine ihtiyacımız var. Yeterliliği olanlar projelerini teslim ediyor. Biz 2,5 yılda 4 bin 600 konut teslim ettik. 2019’da da Teras Kule ve Validebağ’ı teslim edeceğiz. Keza Nişantaşı, Çekmeköy, Beykoz, Pendik arazilerimizle ilgili de proje ve plan çalışmalarımız devam ediyor. 2019’a yetiştiririz gibi. 700 bin metrekare arazi stoğumuz var. 2019’da bunları arz etmeye başlayacağız” dedi.

Yılmaz, 2018-2019'un sektörde eleme yılı olacağına da dikkat çekti. Sektörde işi bilmeyen ve alıcıyı yanlış beyanlarla aldatan kişiler olduğunu dile getiren Yılmaz, bu tür şirketlerin ayıklanmasıyla sektörün ivme kazanacağını söyledi.

Üretim azaldı ama konut satışı düşmedi

Türkiye'de işini iyi yapan markalı konut projelerinin bu yıl bir miktar üretimi düşürdüğünü dile getiren Yılmaz, “2001’de konutta daralma olmuştu, üretimde de olmuştu. 2003’te tekrar patladı. Şu anda üretimde daralma var ama talepte yok. Bu sene satışta geçen seneyi yakalıyoruz. Bu önemli. Buna bir de yabancı etkisini eklediğimizde yeni bir rekor şaşırtıcı olmaz. Türkiye’de kur dolayısıyla yabancı Türkiye’yi keşfetti. 2017’de yabancıya 4,6 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Rakam bu sene 5 milyari geçer ancak 7 yılda 30 milyar dolar gibi bir rakami yakalayabiliriz. Biz de yurt dışında ofisler açmaya hazırlanıyoruz. Konut almak isteyenler taleplerini ötelemesin. Cumhuriyet tarihinde böyle bir fırsat bir daha kolay kolay gelmez” dedi.

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Ziya Yılmaz

İstMarina’nın tamamı satıldı

Şirket, arazisini 5 yıl önce Emlak Konut GYO’dan aldıktan 1,5 yıl sonra başladığı istMarina’nın satışını da tamamladı. Yılmaz, “Dünya birinciliği ödülleri bulunan bu projenin bu büyüklükte benzeri en az 10 yıl zor yapılır. Burada 2 bin 500 kişi çalıştı. Teslimlerin yüzde 30’unu yaptık. AVM’si de Anadolu yakasının en büyüklerinden biri. Yüzde 95’i tamamen dolu, yüzde 5’i tarihi alan olduğu için iç dekorasyon tasarımları yapılıyor. 2 aya kadar açılacak. AVM’de hedefimiz yıllık 1 milyar liranın üzerinde ciro. Şu an için aylık 700 bin olan ziyaretçi sayımızı da önümüzdeki 2 yıl içinde yıllık 15 milyon kişiye çıkarmayı planlıyoruz” dedi.