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Ekonomi

Sel mağduru KOBİ'lere 1 milyon TL kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarara uğrayan KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "KOBİ'ler, program kapsamında bir milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek" dedi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:34 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Fatih Kacır.

Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan aşırı yağış, sel ve fırtınadan etkilenen KOBİ’ler için KOSGEB Acil Destek Kredisini başlattıklarını söyledi. Sel ve fırtınalardan etkilenen KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Ankara Sanayi Odası Meclis toplantısında küresel iklim değişikliğinin etkisiyle farklı afetlerle mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çeken Kacır, daha öncekiler gibi afetten etkilenen KOBİ'lerin yanında olacaklarının altını çizdi.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ

KOBİ’lerin, KOSGEB ile protokol imzalayacak bankalardan faizsiz kredi kullanabileceklerini söyleyen Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'un Şile ve Ağva, Zonguldak'ın Alaplı ve Ereğli, Batman'ın Merkez, Diyarbakır'ın Bismil ve Bursa'nın Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz erişecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerin işletmelerimizin bu zor günlerinde yürüttüğü mücadeleye katkı sunacağını ümit ediyoruz."



#KOBİ
#Ekonomi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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