​Selçuk Bayraktar: KIZILELMA 2023'te göklerde

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla yaptığı savunma sanayilerin sergileneceği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda binlerce kişiyi ağırlayacak.

Festivalde Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı “Bayraktar KIZILELMA” ilk kez sergileniyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, festivalin gözbebeği haline halen KIZILELMA için müjdeyi verdi.

KIZILELMA NE ZAMAN HAVALANACAK?

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "KIZILELMA ne zaman göklerde olacak?" sorusunu yanıtladı. Selçuk Bayraktar, "İnşallah 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan KIZILELMA'yı uçurmayı planlıyoruz" dedi.

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