Semtine göre fiyat

İstanbul’da semtlere göre değişen ekmek fiyatları vatandaşın kafasını karıştırdı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Odası’na üye esnafların, Ağustos ayında 250 gramı 1,25 TL olan ekmeği 1,50 TL’ye satmaya başlaması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı yıl başına kadar fiyatlarda artış olmayacağı ve Fırıncılar odasının kendi kafasına göre zam yapamayacağı açıkladı. Bu karar üzerine İstanbul Ticaret Odası (İTO)’ya bağlı olan esnaf, fiyatları aynı tutarken ekmeğin gramajını 250'den 200 grama düşürdü.

AYNI SOKAKTA FARKLI FİYAT

Güngören, Merter, Şirinevler, Bakırköy ve Fatih gibi İstanbul’un semt ve ilçelerini gezen muhabirimiz fiyatların semtine göre değiştiğini tespit etti. Denetimsizlikten faydalanan esnaf, vatandaşı mağdur ederken, bu durum ikilik çıkmasına neden oluyor. Bazen aynı gram ekmeğin aynı sokakta farkıl fiyata bile satıldığı oluyor.

TERAZİDE 200 GRAM

Ekmeği 1,25 TL’den satan bir esnaf, mahalle muhtarının bile kendisini tehdit ederek, ‘Neden ekmeği diğer esnaflar gibi 1,50 TL’den satmıyorsun, derdin ne?’ diye sorduğunu söyledi. Vatandaşın rızkıyla oynamanın doğru olmadığını belirten esnaf, “Elimdeki liste belli, fiyat belli. Yıl başına kadar ekmeğe zam yapmayı düşünmüyorum” diyor.

İstanbul Güngören’de 200 gram olan ekmek 1,25 TL’ye satılırken, aynı ilçenin semti Merter’de 200 gram ekmek 1,50 TL’yle raflarda bulundu. Şirinevler’deki bir fırın sahibi ise 250 gram olduğunu iddia ettiği ekmeği, muhabirimizin gözü önünde teraziye koydu. Ekmek 200 gram çıktı. Fatih’te ise bir kaç ay önce esnaflar arasında süren rekabete bağlı olarak 60 kuruşa satılan 200 gram ekmek şimdi 1,25 TL.

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